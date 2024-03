Il fenomeno del sognare a occhi aperti, noto anche come daydreaming, è un’esperienza comune a molti, che si verifica quando la mente vaga, liberamente, mentre si è impegnati in altre attività. Tale processo, lungi dall’essere una semplice distrazione, coinvolge complesse reti neurali nel cervello e migliora l’umore, la memoria e l’apprendimento, nonché la creatività. Uno studio dell’Istituto di Tecnologia della Georgia, pubblicato sulla rivista Science, ha esplorato come specifiche aree cerebrali siano implicate in questo fenomeno, offrendo nuove prospettive sull’impatto positivo di tale approccio alla vita.

Sognare ad occhi aperti fa bene alla salute

Il default mode network (DMN), o rete neurale predefinita, gioca un ruolo fondamentale nei momenti di vagabondaggio mentale, in quanto si attiva quando la mente non è impegnata in compiti che richiedono attenzione.

Al contrario della convinzione comune che il vagabondaggio mentale sia un segno di deficit d’attenzione, le ricerche evidenziano i suoi aspetti positivi, specialmente in relazione alla creatività e alla risoluzione di problemi.

Sognare ad occhi aperti

Il DMN interagisce con la rete di controllo frontoparietale (FPCN), coinvolta nei compiti cognitivi complessi e con la rete di attenzione dorsale (DAN), che aiuta a mantenere l’attenzione sull’ambiente esterno: ciò sottolinea, dunque, l’importanza di un equilibrio tra distrazione e concentrazione.

I vantaggi del daydreaming

Il sognare a occhi aperti favorisce la creatività e l’efficienza nelle attività quotidiane, supportando anche la pianificazione e il raggiungimento di obiettivi a breve termine.

È uno strumento utile per distaccarsi temporaneamente dalla realtà, in particolare in situazioni di stress o noia, migliorando la capacità di memorizzazione e offrendo una via di fuga che può avere effetti terapeutici.

Il Cambridge Dictionary descrive il daydreaming come un’attività intrinsecamente positiva, che permette di immaginare scenari alternativi ed apportare cambiamenti benefici alla propria vita.

Lungi dall’essere una pratica di evasione dalla realtà, il sognare a occhi aperti promuove il benessere mentale e ridurre lo stress.

Psicologi come Stevens Lynn e Judith Rhue hanno notato che chi pratica regolarmente il daydreaming tende ad avere una personalità più creativa e maggiori capacità intellettive.

Questa attività è particolarmente diffusa tra i giovani, che la utilizzano per esplorare le potenzialità del proprio futuro, ma può essere altrettanto vantaggiosa per gli adulti, per i quali può fungere da prezioso momento di pausa e riflessione personali.

