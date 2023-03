L’ora legale è un argomento che, ogni anno, suscita molte discussioni e dubbi anche in Italia. Questa pratica, che consiste nell’avanzare tutti gli orologi di un’ora durante la stagione primaverile ed estiva, è stata introdotta per la prima volta in Europa alla fine del XIX secolo, con l’obiettivo di risparmiare energia e sfruttare al meglio la luce solare. Tuttavia, nonostante la sua diffusione a livello globale, l’ora legale continua a essere oggetto di dibattiti e controversie. Alcuni che ne criticano l’utilità, altri ne apprezzano i benefici. In questo articolo, scopriremo le origini e le ragioni dell’ora legale, nonché i suoi effetti sulla salute, sull’economia e sull’ambiente.

A cosa serve l’ora legale?

L’ora legale è una pratica adottata da molti paesi in tutto il mondo per risparmiare energia, ridurre la criminalità e sfruttare meglio la luce naturale del giorno. In sostanza, quando questa pratica è in vigore, gli orologi vengono spostati avanti di un’ora in estate, per poi essere riportati indietro di un’ora in autunno.

L’idea alla base dell’ora legale è quella di utilizzare la luce naturale in modo più efficiente. Uno studio ha dimostrato che gli adeguamenti apportati in base all’ora legale hanno comportato un risparmio energetico di circa l’1% in tutta Europa collettivamente. Sebbene non ci siano ancora prove definitive, osservate a livello globale, l’ora legale può sicuramente avere vantaggi reali come una migliore efficienza energetica, tassi di criminalità ridotti e una qualità di vita complessivamente migliore durante determinate ore a causa del maggiore accesso a fonti di luce naturale per periodi più lunghi ogni giorno. Tutti questi vantaggi si tradurrebbero in definitiva in risultati positivi molto più ampi se presi in considerazione attentamente e abbinati ad altre iniziative ambientali più ampie.

I potenziali svantaggi del cambio dell’ora

Nonostante le valide motivazioni per cui è stata adottata, ci sono una serie di inconvenienti associati all’ora legale che hanno suscitato preoccupazioni sia da parte di individui che di organizzazioni. Uno dei principali è il disturbo del sonno, visto che questo spostamento delle lancette fa perdere un’ora di sonno alterando il ritmo sonno-veglia, almeno per qualche giorno, con conseguente stanchezza e difficoltà di concentrazione.

L’ora legale porta poi potenzialmente a effetti negativi nel settore agricolo, a inconvenienti per il commercio internazionale e, secondo alcune ricerche, anche effetti negativi sulla salute mentale delle persone, come ad esempio un aumento del rischio di depressione e ansia. Si tratta però di disagi che non hanno un’incidenza veramente importante e che non vengono riscontrati da tutti.

Insomma, l’ora legale è uno strumento importante per risparmiare energia e sfruttare al meglio le limitate ore diurne. Sebbene possa essere scomoda per qualcuno, è necessaria per garantire che le risorse mondiali vengano gestite in modo efficace. L’ora legale, salvo eventuale abolizione, rimarrà una parte importante della nostra vita. Quindi è necessario abituarsi e seguire un programma di routine preciso per ridurre al minimo i suoi eventuali effetti negativi. Lo abbiamo fatto fino a questo momento, possiamo farlo ancora fino a decisioni definitive da parte delle istituzioni.

