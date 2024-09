Tra i Paesi nei quali è presente un modello di congedo parentale funzionante ed efficiente possiamo annoverare la Svezia. Questo paese scandinavo infatti, permette alle mamme e ai padri svedesi di organizzare al meglio la propria genitorialità. Scopriamo come funziona.

Congedo parentale, la forza del modello proposto dalla Svezia

In Svezia, il welfare continua a migliorare, soprattutto per quel che concerne il congedo parentale. Nei fatti, dunque, i primi 390 giorni sono pagati all’80% e – per questo motivo – i genitori svedesi – che siano coppie eterosessuali, LGBTQ+, single o adottivi, possono godere di un supporto davvero incredibile da parte dello Stato.

Congedo parentale

A migliorare ulteriormente la situazione è il fatto che dal 1° luglio 2024 è stata introdotta una nuova legge che permette di trasferire f- fino a un massimo di 45 giorni di congedo – ai nonni, i quali, in tal modo, possono prendersi cura dei neonati.

Non stupisce un’impostazione del genere da parte di questo Paese scandinavo, in quanto lo stesso fu innovatore già dal 1974, anno in cui divenne la prima nazionale de mondo a trasformare il congedo di maternità in congedo parentale, quindi includendo – in sostanza – anche i padri e non solo le madri nel processo di gestione della prole, dopo l’interruzione del lavoro.

Un passo in avanti per abbattere le disuguaglianze di genere

Grazie a questa impostazione introdotta nei primi anni ’70, dunque, la Svezia si è imposta come nazione promotrice dell’abbattimento delle disuguaglianze di genere sul posto di lavoro.

Bisogna considerare, inoltre, anche il fatto che, nel momento in cui i primi 390 giorni di congedo parentale sono pagati, all’80% del dello stipendio permette alle famiglie di organizzare meglio la vita familiare, senza – però – subire delle perdite importanti dal punto di vista economico che inficerebbero sullo stesso ménage familiare.

