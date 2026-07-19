La french manicure anni ’90 è il dettaglio rétro dell’estate 2026

La french manicure perlata torna nell’estate 2026 tra saloni, beauty routine domestiche e richiami agli anni ’90, perché riprende il bordo bianco netto e la base naturale della versione originaria, aggiungendo una velatura iridescente che riflette la luce senza cambiare il colore dell’unghia.

French manicure perlata, il ritorno degli anni ’90

Negli anni Novanta la french manicure era un codice preciso: unghie corte o di media lunghezza, forma squadrata, punta bianca ben visibile e base rosata, pulita, quasi da mani appena curate in salone. Non cercava effetti vistosi. Era, piuttosto, un’idea di ordine e di eleganza quotidiana, quella che si vedeva nelle foto patinate, nei backstage televisivi, sulle mani di attrici e modelle.

Poi, stagione dopo stagione, la french ha cambiato passo. È diventata più sottile, lattiginosa, quasi nascosta; in alcuni casi la lunetta bianca si è ridotta a un accenno, appena una linea. Nell’estate 2026, invece, la tendenza torna più vicina alla sua matrice: contrasto leggibile, proporzioni curate e un carattere più definito, ma senza rigidità eccessive.

A fare la differenza è l’effetto perlato, altro riferimento diretto al beauty degli anni ’90. Una velatura cangiante attraversa la superficie dell’unghia e cattura la luce, soprattutto all’aperto o sotto una lampada da tavolo, senza coprire la base nude. Il risultato resta misurato. Ma si nota.

Come cambia la french manicure nell’estate 2026

La versione attuale della french manicure perlata non punta all’effetto quasi invisibile delle manicure lattiginose viste negli ultimi mesi. La punta bianca torna protagonista, con una linea nitida ma non pesante, spesso accompagnata da angoli smussati che rendono il profilo più morbido rispetto alla squadratura piena degli anni Novanta.

Accanto alla silhouette geometrica resistono anche forme leggermente ovali, scelte da chi vuole conservare lo stesso equilibrio visivo senza un risultato troppo severo. Nei saloni, raccontano diverse nail artist, la richiesta più frequente è proprio questa: “una french pulita, ma luminosa”. Non una ricostruzione nostalgica, quindi, bensì una rilettura più portabile.

La base resta il punto più delicato. Deve essere traslucida, uniforme, abbastanza coprente da levigare l’unghia ma non tanto da cancellarne il tono naturale. È lì che la manicure prende profondità: il rosa nude prepara il fondo, il bianco disegna la lunetta, la polvere perlata — o un top coat molto brillante — chiude il lavoro con un riflesso discreto.

Base nude, lunetta bianca e riflesso perlato

Per chi sceglie una manicure semipermanente, una base come Nude-Naked di Proglow offre una sfumatura rosa nude leggermente velata, adatta a costruire il primo strato della french manicure perlata. Trattandosi di un prodotto semipermanente, richiede il passaggio sotto lampada UV o LED, un dettaglio da non trascurare se si lavora a casa e non in salone.

Il bordo bianco può essere realizzato con White di Proglow, sempre nella variante semipermanente. La coprenza alta consente di disegnare una linea definita anche con strati sottili, seguendo il margine naturale dell’unghia oppure ampliandolo di poco, per recuperare quell’impronta più grafica tipica delle manicure anni ’90. Serve mano ferma. E un pennellino sottile aiuta.

La nota perlata arriva con Glazed Pearl Powder, da distribuire sulla base già polimerizzata con movimenti leggeri, fino a ottenere un riflesso omogeneo. Dopo aver rimosso l’eccesso, la superficie va sigillata con un top coat compatibile con il semipermanente. È il passaggio che protegge la brillantezza e impedisce alla polvere di perdere uniformità dopo poche ore.

La variante con smalto tradizionale

Chi preferisce evitare la lampada può orientarsi su uno smalto tradizionale dalla finitura luminosa. In questo caso, Green Nail Lacquer Carnation di Manucurist rappresenta un’alternativa nude con riflessi morbidi, pensata per dare movimento alla base senza ricorrere per forza alla polvere cangiante. Il risultato è meno strutturato, ma più semplice da gestire.

La punta bianca, con lo smalto classico, richiede tempi di asciugatura più lunghi e qualche correzione in più. Una piccola sbavatura si sistema con un pennellino pulito e poco solvente, meglio se prima di applicare il sigillante. Anche qui il consiglio resta lo stesso: strati sottili, pazienza e una forma coerente con la lunghezza dell’unghia.

Per completare la manicure, Top Coat Sunshine di Manucurist intensifica la brillantezza e protegge il colore senza bisogno di lampada. È una soluzione adatta a chi vuole provare la french perlata per qualche giorno, magari prima di una vacanza o di un evento, senza impegnarsi con il semipermanente. Una tendenza di ritorno, sì. Ma con strumenti e gesti molto contemporanei.