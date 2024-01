La cura della pelle e la sua protezione sono fondamentali non solo per l’aspetto estetico, ma anche per la salute generale. La pelle svolge diverse funzioni, tra le quali possiamo annoverare la difesa contro agenti patogeni esterni, la regolazione dell’idratazione e della temperatura corporea, nonché la protezione da sostanze chimiche dannose e radiazioni UV. Una cura adeguata può prevenire problemi come l’invecchiamento precoce, le rughe e le macchie scure. In questo contesto, un team di ricerca della Northwestern University ha sviluppato un composto innovativo che accelera la guarigione delle ferite cutanee e fornisce protezione dalle scottature solari.

Melanina, il pigmento protettivo della pelle

La melanina è il pigmento alla base della colorazione della pelle, dei capelli e degli occhi ed s principalmente una funzione protettiva. Esistono due tipi di melanina: la pheomelanina, che determina i toni gialli e rossi e l’eumelanina, che varia dal marrone al nero.

La produzione di melanina varia a seconda di fattori genetici. Per esempio, l’albinismo rappresenta una condizione genetica caratterizzata da una totale assenza di melanina: le persone che ne sono portatrici, infatti, hanno pelle molto chiara, capelli bianchi e iridi rosse.

Donna con lentiggini

Oltre a definire il colore della pelle, la melanina svolge un ruolo fondamentale nella riparazione dell’epidermide dalle radiazioni UV. L’esposizione prolungata e non protetta al sole, specialmente in estate, può causare danni cutanei a lungo termine.

In situazioni di esposizione acuta, le cellule della pelle producono mediatori infiammatori e sostanze che causano eritema, ossia arrossamento e prurito, che in casi gravi possono portare alla formazione di bolle e vescicole.

La melanina sintetica contro le scottature solari

Per contrastare questi danni, i ricercatori della Northwestern University hanno sviluppato una crema sintetica chiamata “super-melanina“, che accelera la guarigione delle pelli lesionate dalle ustioni. Questo prodotto non sostituisce i filtri solari, ma a facilitare la rigenerazione cutanea dopo un danno.

La crema contiene una forma potenziata di melanina capace di assorbire più efficacemente i ROS (specie reattive dell’ossigeno), molecole che contribuiscono ai danni cutanei.

Gli studi su modelli animali hanno mostrato che l’applicazione della super-melanina sui tessuti danneggiati accelera notevolmente il processo di rigenerazione rispetto a trattamenti standard.

