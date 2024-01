La multipotenzialità è un concetto che si riferisce alla capacità di avere e coltivare molteplici talenti e interessi. Le persone multipotenziali nutrono diverse passioni e competenze che – spesso – fanno riferimento a campi diversi. Questa propensione, però, è vista, da alcuni, come un beneficio, da altri, invece, come vantaggio. La multipotenzialità è associata alla overchoice syndrome.

Multipotenzialità, un vantaggio sul piano della competitività

Essere multipotenziali significa eccellere in diverse discipline, in quanto si hanno capacità di problem solving, di adattamento e un certo livello di creatività.

Tali soggetti sono in grado di vedere connessioni tra settori diversi e di applicare le conoscenze acquisite in un campo ad un altro, creando – nei fatti – nuove ed inedite opportunità sul piano professionale.

Capacità

La multipotenzialità porta con sé diversi vantaggi, sia a livello personale che professionale. Permette, infatti, di esplorare e sviluppare i propri interessi, senza porsi limiti, sviluppando, di conseguenza, più passini e motivazioni, in grado di contribuire alla realizzazione personale, adattandosi ai vari contesti.

La overchoice sindrome: quando troppe scelte causano crisi

Sebbene la multipotenzialità offra molte opportunità, può anche far ritrovare il soggetto ad affrontate quella che viene definita la “overchoice syndrome“, ossia la sindrome dal sovraccarico di scelte.

Questa condizione si verifica quando ci si trova di fronte a un numero eccessivo di opzioni sentendosi, nei fatti, sopraffatti dalla necessità di compiere una scelta.

Per gestire tale sindrome, è importante adottare strategie che permettano di prendere decisioni consapevoli e di ridurre l’ansia legata alla scelta. Una strategia efficace è quella di definire priorità e obiettivi. Capire cosa è davvero importante per se stessi e quali sono le priorità: un passaggio che aiuta a filtrare le opzioni e a prendere decisioni più oculate.

Con questo tipo di impostazione, si possono, dunque, valutare i pro e i contro di ogni scelta e fare una valutazione realistica del da farsi.

Strategie per bilanciare più passioni ed interessi

Per trovare un equilibrio tra le diverse passioni e vari interessi, è importante adottare strategie che ci permettano di gestire il nostro tempo.

Una fra tutte, è quella di creare una routine ben strutturata, definendo gli orari dedicati a ciascuna attività, al fine di gestire le diverse passioni senza sentirsi sopraffatti. Possiamo dedicare un certo periodo di tempo a una specifica attività e passare a un’altra solo quando l’orario programmato è trascorso.

Un’altra strategia è quella di cercare punti di connessione tra i vari interessi, in modo tale che non si sovrappongano, in modo da sfruttare al massimo le competenze acquisite.

È importante, infine, imparare a dare priorità alle diverse passioni. Non sempre è possibile dedicare lo stesso livello di dedizione a tutte le attività che ci interessano. Dobbiamo, dunque, essere disposti a prendere decisioni difficili e a selezionare le attività che sono più importanti in un determinato momento o contesto.

