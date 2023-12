La programmazione informatica è molto utile, anche per i bambini più piccoli. Imparare il coding, sin da giovani, apre la strada a molte opportunità di lavoro. Anche se – a prima vista – può sembrare complesso come compito, i bambini possono iniziare a imparare le basi della programmazione a partire dalla scuola elementare.

L’importanza del coding: imparare a programmare dalle elementari

Introdurre la programmazione tra le materie scolastiche permette di sviluppare competenze cognitive, quali il ragionamento logico e la risoluzione dei problemi, oltre a stimolare la creatività e il pensiero.

I bambini imparano a trasformare le loro idee in applicazioni concrete e a sviluppare prodotti tecnologici interattivi. Pertanto, queste competenze sono fondamentali per il futuro, poiché la tecnologia è alla base del progresso e dell’innovazione in ogni settore.

Programmatori

La programmazione, inoltre, spinge i bambini a pensare in modo sequenziale e a trovare soluzioni efficienti per poter facilmente risolvere problemi specifici. Ciò, nel contempo, stimola, la formulazione di idee e concetti più complessi, che possono trovare un riscontro tangibile nel reale.

Linguaggi di programmazione adatti agli studenti della scuola elementare

Quando si tratta di insegnare la programmazione ai bambini della scuola elementare, è importante utilizzare linguaggi di programmazione adatti alla loro età e alle loro capacità.

Tra i linguaggi di programmazione più adatti per i bambini ci sono lo scratch, che utilizza blocchi grafici per creare programmi e, per questo, ideale per i bambini più piccoli, in quanto molto intuitivo.

Passiamo, poi, al Python, che è facile da imparare e comprendere, in quanto mette a disposizione dei piccoli una serie di risorse educative e progetti.

Possiamo annoverare, in tale lista, anche il Blockly, un linguaggio di programmazione visuale simile a Scratch, ma con funzionalità più avanzate, adatto ai bambini più grandi che hanno già familiarità con i concetti di base del coding.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO