Perfetto per condire e conservare gli alimenti l’Aceto di Mele vanta origini antichissime. Chi lo apprezza ne riconosce le interessanti proprietà benefiche, il processo naturale dal quale nasce, e l’uso di materie prime di pregevole qualità.

L’Aceto di Mele, in cucina, viene impiegato in mille modi diversi. Chi lo conosce essenzialmente come condimento a crudo, per insaporire verdure e insalate, abbinato all’olio extravergine di oliva e al sale, non può non apprezzarlo per aromatizzare verdure cotte al vapore o al forno, e valutare l’ampia gamma di opportunità culinarie offerte da questo prezioso prodotto.

Una proposta così versatile si rivela estremamente utile nella lievitazione dei dolci, è perfetta per condire pesce, carne e piatti leggeri, si può aggiungere alle creme e alle torte in sostituzione delle uova, si abbina golosamente alla frutta, può essere utilizzata per la preparazione casalinga del tofu, ed è perfetta per impreziosire e personalizzare mille ricette.

Inserito nelle diete ipocaloriche, in versione aceto da bere, è in grado di limitare il senso di fame e donare sazietà, ma è un ottimo rimedio per ridurre l’affaticamento muscolare di chi fa attività fisica, anche a livello agonistico.

Dove comprare l’Aceto di Mele? Chi è alla ricerca di una proposta di qualità può considerare anche le interessanti offerte online, scorrendo le pagine web dei produttori affermati, assolutamente affidabili e professionali, perché impegnati nella produzione da intere generazioni.

L’aceto di mele biologico, una scintilla di creatività a tavola

Prodotto dal succo di mele biologiche e non dal classico concentrato, l’Aceto di Mele Biologico, di cui è un’eccellente proposta Mela Madre, mantiene inalterate le naturali proprietà nutrizionali. Ottenuto da materie prime di qualità, assolutamente privo di conservanti e coloranti, è alcalinizzante e antiossidante e si sposa a ogni tipo di verdura, è perfetto con gli arrosti e la cacciagione, e assicura il massimo del benessere a tavola.

In cucina è la classica scintilla di creatività, capace di rendere originale ogni portata.

L’aceto di mele le infinite combinazioni a tavola

Il gusto estremamente delicato dell’Aceto di Mele consente di preparare piatti deliziosi e saporiti. Ottimo per esaltare i sapori, senza coprirli, l’Aceto di Mele è ideale per preparare deliziose marinature. Provate a realizzare la vinaigrette aggiungendo all’aceto, sale Maldon, pepe bianco e olio, il gusto vi lascerà senza fiato.

Ideale per piatti veloci come le albicocche all’Aceto di Mele e l’insalata di cavolo rosso e mele, questo prestigioso condimento accompagna piatti dolci e salati ben più strutturati.

Apprezzabile l’uso per realizzare i bocconcini di tacchino, la cui dolcezza é mitigata dalla nota acidula dell’aceto. Per un arrosto di maiale, dal sapore insolito, non resta che speziare la carne con semi di finocchio, miele e naturalmente Aceto di Mele.

La delizia delle quaglie con funghi e zenzero trova un alleato fantastico nell’Aceto di Mele. Fra i tipi di carne che si prestano all’abbinamento con il prodigioso aceto, non possiamo dimenticare il coniglio nell’interessante versione brasato.

Per dolci dal sapore stellare provate l’Aceto di Mele per preparare una gustosa torta allo strudel, o anche semplici frittelle, il successo è assicurato.

