Il potere delle donne è aumentato nel corso del tempo e, di anno in anno, tante sono le personalità che emergono sul piano sociale, politico, scientifico ed imprenditoriale. Donne che danno un grande contribuito al proprio paese e che, grazie al loro operato nei vari campi d’azione, finiscono sotto la lente di ingrandimento. Pertanto, ecco le 5 donne da osservare più da vicino nel corso del 2022.

Donna d’affari

Le donne potenti da osservare nel 2022

Iniziamo la disamina delle donne di successo da osservare nel corso del 2022, citando Mia Mottley, prima donna ministro delle Barbados, che ha portato il suo paese sul cammino della repubblica, ottenendo l’indipendenza dalla monarchia inglese. Una foto del ministro:

Proseguiamo con Najla Bouden Romdhane, primo ministro della Tunisia, nonché prima donna a ricoprire questa carica. In precedenza, ha lavorato – nel 2011 – come direttore responsabile della qualità per il Ministero dell’Istruzione.

Citiamo, poi, Lynn Martin che diventerà il presidente della Borsa di New York: al momento, la Martin ricopre l’incarico di capo del dipartimento redditi fissi e servizi dati dell’Intercontinentale Exchange.

Donne di successo da seguire nell’anno nuovo

Angela Williams è presidente e CEO di United Way, organizzazione no profit che riceve finanziamenti privati. Il suo curriculum è ricco di titoli ed esperienze altisonanti. È la prima persona afroamericana ad ottenere tale ruolo.

Passiamo, poi, a Kathy Houchoul, che è diventata il 57esimo governatore dello stato di New York e prima donna, nella storia, ad ottenere tale incarico, dopo che Anthony Cuomo ha lasciato la sua posizione a seguito di uno scandalo legato a presunte molestie sessuali.

Sono cambiamenti molto importanti nell’apparato che permettono di attuare la parità di genere sul posto di lavoro, su tutti i livelli, in maniera trasversale, affermando quando sia importante e significativo l’intervento femminile all’interno dell’organizzazione dello Stato, dell’economia e della politica.

