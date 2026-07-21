Leonor e Sofía lanciano la tendenza estate: espadrillas comode, basse o con zeppa

La principessa Leonor e l’infanta Sofía hanno visitato in questi giorni il complesso archeologico di Empúries, in Catalogna, dopo la cerimonia dei Premi Principessa di Girona 2026, per incontrare alcuni giovani legati ai programmi della Fondazione Principessa di Girona e dare continuità agli impegni istituzionali previsti durante il soggiorno nella regione.

Leonor e Sofía a Empúries, visita tra archeologia e stile estivo

Nel sito di Empúries, considerato il più rilevante complesso greco-romano della penisola iberica, le due figlie di re Felipe VI e della regina Letizia si sono mosse tra rovine, camminamenti e spiegazioni degli esperti con un registro diverso da quello delle cerimonie ufficiali. Meno protocollo, più passo concreto. E proprio lì, tra pietra chiara e luce di luglio, i loro look estivi sono diventati materia di osservazione.

La visita arrivava dopo una delle tappe più seguite dell’agenda della Corona, i Premi Principessa di Girona, appuntamento che ogni anno richiama attenzione non solo per i riconoscimenti assegnati ai giovani talenti, ma anche per la presenza della principessa delle Asturie. Con loro, questa volta, c’erano ragazzi e ragazze dei programmi della Fondazione: un contesto più informale, quasi da uscita di lavoro sul campo, che ha reso naturale la scelta di abiti comodi, leggeri e adatti al caldo.

La principessa Leonor sceglie il bianco e una giacca rosa in lino

La principessa Leonor ha puntato ancora una volta su uno dei capi che negli ultimi mesi sembrano accompagnarla con maggiore continuità: i pantaloni bianchi. Li ha scelti a gamba larga, morbidi, abbinandoli a un top coordinato, in una costruzione monocromatica che conferma una linea ormai riconoscibile nel suo guardaroba pubblico. Essenziale, ma studiata.

A rompere il bianco è stata una giacca in lino rosa firmata Mirto, con una tonalità chiara e leggermente slavata, adatta a una visita all’aperto e coerente con la stagione. Il lino, tessuto estivo per eccellenza, ha dato al completo un aspetto più disinvolto rispetto agli abiti da cerimonia indossati nei giorni precedenti. “Un look pratico, ma non casuale”, hanno osservato diversi commentatori di moda spagnoli, notando come Leonor stia consolidando una propria grammatica di stile.

A completare l’insieme, la futura regina ha scelto una borsa artigianale Heimat Atlántica, marchio galiziano, e alcuni anelli dorati Suma Cruz. Anche qui il dettaglio non è secondario: come spesso accade con la regina Letizia, la scelta di brand spagnoli diventa un modo discreto per dare visibilità alla produzione nazionale, senza trasformare l’abito in un manifesto.

Sofía punta sul blu pastello e su linee più rilassate

L’infanta Sofía, seconda nella linea di successione, ha seguito una direzione simile sul piano della comodità, ma con un carattere diverso. Per la visita a Empúries ha indossato un completo firmato Rivera, marchio fondato da Elisa Rivera, scegliendo pantaloni ampi in blu pastello e un top bianco dello stesso brand. Il risultato: linee pulite, pochi contrasti, una certa libertà nei movimenti.

Il top, con maniche alla francese e orlo asimmetrico, ha aggiunto un dettaglio più personale a un insieme altrimenti molto semplice. Sofía, che negli ultimi appuntamenti pubblici ha mostrato una preferenza per capi meno costruiti, sembra orientarsi verso uno stile pratico, con qualche nota contemporanea. Niente forzature. Solo un modo di vestire adatto all’età e al contesto.

Anche negli accessori, l’infanta ha mantenuto un profilo misurato, scegliendo un anello Karen Hallam, marchio artigianale già comparso più volte nel portagioie della madre. È un particolare piccolo, quasi nascosto nelle immagini della visita, ma significativo per chi segue l’evoluzione del guardaroba reale: i gioielli di famiglia, o comunque condivisi, continuano a essere un filo tra Letizia, Leonor e Sofía.

Espadrillas, il punto d’incontro tra due guardaroba diversi

Il vero elemento comune tra le due sorelle, però, sono state le espadrillas, calzatura estiva che nella famiglia reale spagnola torna spesso nelle uscite meno formali. Leonor ha scelto un modello bianco con zeppa alta, in continuità con il total look chiaro e con l’esigenza di dare più struttura all’insieme. Una scelta elegante, ma ancora funzionale per camminare nel sito archeologico.

Sofía, invece, ha preferito una versione più essenziale: espadrillas basse con cinturini, simili a quelle già viste pochi giorni prima a Saragozza. La sua opzione racconta bene la distanza stilistica tra le due: Leonor tende a un’immagine più istituzionale, anche quando alleggerisce il codice; Sofía privilegia il comfort, con una naturalezza che ormai appare come il suo tratto distintivo.

Due interpretazioni diverse, dunque, dello stesso accessorio. Da una parte la zeppa che slancia e completa un look più definito, dall’altra la suola piatta pensata per muoversi senza pensieri. A Empúries, tra archeologia, giovani e agenda reale, la moda è rimasta sullo sfondo. Ma, come spesso accade con Leonor e Sofía, è bastato un paio di scarpe per raccontare due personalità.