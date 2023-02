Nei mesi invernali, si verificano abbondanti nevicate: la neve non comporta solo danni o disagi a livello edilizio o logistico: essa, infatti, ha dei benefici tangibili sull’ambiente e sulla salute. Le piante e gli animali, infatti, fanno affidamento sulle nevicate accumulate per sopravvivere e prosperare durante la stagione invernale.

I benefici della neve per l’ambiente

Uno dei principali vantaggi di un buon manto nevoso è che funziona come eccellente isolante del suolo. Senza neve, le temperature molto fredde possono congelare il terreno più in profondità nel sottosuolo: ciò può recare danni ad alberi e arbusti.

Neve

L’effetto isolante della neve, inoltre, aiuta a proteggere le piante dall’alternarsi dei cicli di gelo e disgelo. Senza di essa, le temperature più miti e il sole riscaldano la superficie del suolo, causando danni dovuti al sollevamento dello stesso. Ciò può comportare la rottura delle radici e seccare parti della pianta. Le nevicate, inoltre, aiutano anche a conservare l’umidità del suolo durante l’inverno.

I vantaggi delle nevicate per gli animali e l’acqua

La neve può anche giovare a mammiferi, rettili, anfibi e insetti che svernano sotto terra. Ciò accade perché, come abbiamo detto, la neve è un ottimo isolante e deve tale capacità alle sacche d’aria che si trovano tra i fiocchi di neve caduti.

Gli animali fuori terra a volte approfittano della neve per raggiungere semi, germogli, bacche e steli che, altrimenti ,sarebbero fuori dalla loro portata quando cercano di nutrirsi sul terreno nudo.

Sotto la neve, c’è un intero nuovo microhabitat chiamato subnivium, in latino sotto (sub) e neve (nivis). Il termine si riferisce alla minuscola tasca tra la neve caduta e il terreno stesso, che brulica di vita, anche nel cuore dell’inverno.

Ci sono muschi, funghi e un numero sorprendente di animali, inclusi piccoli roditori, istrici e uccelli. Si aggirano nel subnivium, protetti dalla coltre gelida.

Sciatore

I vantaggi per la salute

Le temperature più basse aiutano le persone a pensare con chiarezza. La ricerca mostra che le persone svolgono meglio le attività quando la temperatura della stanza è impostata su un valore più basso.

Inoltre, altre ricerche mostrano che le persone sono meno inclini ad affrontare i problemi cognitivi in ​​estate, rispetto all’inverno, perché c’è bisogno di più glucosio per attuare i processi mentali.

La neve, inoltre, può aiutare a bruciare calorie. Quando fa freddo, il corpo lavora di più per mantenere la temperatura interna, utilizzando tanta energia per tenerci al caldo quando siamo fuori casa.

Se si soffre di allergie all’aperto, sappiate che l’inverno è la stagione migliore, in quanto i pollini sono praticamente inesistenti con tempo freddo e nevoso.

L’inverno, inoltre, può ridurre l’infiammazione. Avete presente gli impacchi di ghiaccio che vengono usai diminuire il gonfiore e il dolore dopo un infortunio? Bene, noterete che le vostre articolazioni sono meno gonfie in inverno, in quanto l’aria fredda agisce come un sorta di impacco di ghiaccio naturale che riduce tali problematiche.

La neve, infine, uccide virus e batteri, in particolare quando le temperature sono vicine allo zero. Le basse temperature, inoltre, rallentano il processo di invecchiamento e migliorano la circolazione periferica.

