Qualche consiglio per riscaldare la casa, contrastare il freddo in inverno e avere un’abitazione accogliente, risparmiando in bolletta.

In inverno, si è maggiormente tentati di alzare al massimo il termostato in casa, al fine di tenere sotto controllo il freddo. Anche se questa può sembrare una buona idea, in realtà, non lo è. L’impostazione costante del termostato a una temperatura elevata durante l’inverno causerà un forte incremento delle bollette energetiche. Per risparmiare denaro, si può, ad esempio, programmare il termostato per risparmiare energia e denaro durante i mesi freddi. Ecco quindi alcuni consigli per riscaldare la casa in inverno!

Come riscaldare la casa in inverno: impostazione della temperatura diurna

Regolare il termostato e impostarlo a una temperatura troppo elevata equivale a buttare soldi alla finestra. Più calda è la casa, più velocemente l’energia termica sarà persa all’esterno. Quanto più bassa sarà la temperatura all’interno delle quattro mura domestiche, tanto più il tasso di dispersione di energia termina sarà lento.

Riscaldamento in casa

Per ottenere un comfort ottimale, si consiglia di impostare i propri termostati a 19 gradi, quando ci sono persone all’interno dell’abitazione. Tale temperatura, dunque, non è né troppo calda, né troppo fredda ed è sufficiente per riscaldare la casa quel tanto che basta in modo che tutti si sentano a proprio agio, indipendentemente dal tipo di abbigliamento che indossano.

Temperatura notturna e fuori casa

Quando la casa è vuota per molto tempo e/o di notte, è meglio abbassare la temperatura a 18 gradi. Quando tutti dormono e sono meno attivi, non è necessario che il sistema di riscaldamento e raffreddamento sprechi energia quando non è necessaria. L’impostazione della temperatura è sufficiente anche per evitare che le tubature di casa si congelino quando le temperature esterne scendono e non c’è nessuno in casa.

I vecchi forni e le pompe di calore impiegano più tempo a riscaldare l’interno di una casa. Ciò può far sentire la casa più fredda di quanto non sia in realtà, poiché l’apparecchio impiega più tempo per riscaldare l’ambiente. Per migliorare la velocità di risposta del forno e per mantenere l’atmosfera calda all’interno della casa, è una buona idea sostituire tutti gli apparecchi più vecchi, compreso il forno, con apparecchi a risparmio energetico.

Pertanto, è consigliabile Investire in un termostato digitale per facilitare l’impostazione della corretta temperatura, sia di giorno che di notte, nonché ai vari cambi di stagione. Bisogna, inoltre, installare il termostato digitale in un’area comoda da raggiungere e lontana da correnti d’aria, luce solare, mobili, porte e finestre.

Risparmiare in bolletta

Impostare il termostato alle giuste temperature può migliorare il comfort della propria casa, ma anche a risparmiare sui costi in bolletta, i quali possono essere alleggeriti seguendo delle piccole accortezze:

Indossare abiti più caldi in modo da tenere più basso il riscaldamento;

in modo da tenere più basso il riscaldamento; Ispezionare e sostituire regolarmente i filtri;

Ispezionare la casa al fine di capire se ci sono correnti d’aria e perdite . Sigillare eventuali crepe, buchi o fessure negli ingressi, nei muri e nelle fondamenta della casa per impedire la fuoriuscita di energia termica;

. Sigillare eventuali crepe, buchi o fessure negli ingressi, nei muri e nelle fondamenta della casa per impedire la fuoriuscita di energia termica; Usa la protezione dagli agenti atmosferici su porte e finestre che vengono utilizzate frequentemente e sigillare quelle inutilizzate;

su porte e finestre che vengono utilizzate frequentemente e sigillare quelle inutilizzate; Aprire le tende o le persiane per far entrare la luce del sole e riscaldare la casa.

In questo modo, si utilizzerà correttamente il termostato e si renderà la propria casa più efficiente dal punto di vista energetico.

