Il SEO Specialist è una figura sempre più richiesta dalle aziende. Qual è il percorso di studi per diventare un esperto dei motori di ricerca?

In un’epoca sempre più digitale sono sempre in aumento le figure lavorative che si inseriscono in quest’ottica. La maggior parte delle aziende che punta a strategie di successo e che pone sempre più attenzione alla comunicazione non può fare a meno, tra le tante, di un SEO Specialist, di un Digital Marketer, di un Web Designer, di un Data Analyst, di un Social Media Manager e, in alcuni casi, di un E-commerce Manager. Ma è sulla prima figura che, in particolare, vogliamo concentrarci spiegando tutte le caratteristiche che possiede e come si sviluppa il suo lavoro.

Cosa fa un SEO Specialist e qual è il suo stipendio

La Specialista della Search Engine Optimization ha come compito quello di posizionare al meglio sui motori di ricerca determinati contenuti online. In un web sempre più competitivo, e con un’offerta di contenuti sempre più ricca, è importante per un’azienda fare il possibile affinché i propri contenuti svettino tra le prime posizioni nelle ricerche fatte dagli utenti sul web. Nello specifico questa figura si occupa di tutto quello che riguarda l’ottimizzazione di un marchio, di un’azienda, di contenuti, in modo da ottenere un buon posizionamento in SERP (Search Engine Result Page) nei motori di ricerca.

Lo stipendio di tale figura dipende soprattutto dalla sua esperienza. Le differenze esistono nello specifico in base ad una figura Junior, e dunque alle prime esperienze, e ad una Senior, ovvero con un sostanziale bagaglio di carriera alle spalle. Inoltre il suo lavoro può essere svolto sia come freelance sia come impiegato fisso in un’azienda. In genere lo stipendio si aggira intorno ai 30.000/40.000 euro di retribuzione annua lorda. Spesso il guadagno, oltre a prevedere un fisso, si compone anche di bonus in base alla soglia di determinate posizioni raggiunte o al superamento di determinati obiettivi di traffico.

pc laptop tastiera schermo

Come diventare uno specialista della SEO

Per diventare un SEO Specialist il percorso parte spesso dalla laurea in Digital Marketing con corsi poi specifici sulla SEO. Molto utili sono poi i Webinar e i seminari tenuti da esperti del settore e i corsi di aggiornamento da fare frequentemente per essere sempre al passo con i tempi, molto mutevoli, del web.

La teoria però non è tutto e uno dei migliori modi per approfondire i trucchi della strategia SEO è sicuramente la pratica, attraverso la sperimentazione sul campo. Tra le principali competenze di questa figura, infine, ci sono: ricerca keyword e analisi semantica, programmazione e sviluppo con competenze tecniche, scrittura ottimizzata, visione strategica, uso di strumenti specifici e Google Analytics, doti relazionali.

