In che modo la tecnologia satellitare e l’esplorazione spaziale potrebbero essere la chiave per affrontare il cambiamento climatico ed essere fondamentali per gli investimenti sostenibili nei prossimi anni, attraverso gli sviluppi futuri della cosiddetta New Space Economy.

New Space Economy e sostenibilità

Gli esseri umani devono lasciare la Terra per salvarla? Il concetto è tutt’altro che nuovo. Già nel 1889, il famoso romanziere e futurista Jules Verne, a volte chiamato il padre della fantascienza, si appassionò all’esplorazione dello spazio, il cambiamento climatico e lo scioglimento delle calotte polari nel suo romanzo, L’acquisto del Polo Nord.

Da allora, la fantascienza della cultura pop è tornata più e più volte all’idea che gli esseri umani – alla fine – dovranno fare affidamento sulla tecnologia per salvare il loro ambiente naturale degradante, un sottogenere in crescita noto come “climate fiction” o Cli-Fi.

New Space Economy

L’idea potrebbe non essere mera finzione. Man mano che la nuova economia spaziale si sviluppa, si sovrappone sempre più alla sostenibilità in settori quali l’osservazione della Terra, l’energia e le comunicazioni. Queste tecnologie in via di sviluppo, di aziende pubbliche e private, potrebbero presto diventare una nuova strada per gli investitori interessati a perseguire il duplice obiettivo di sostenibilità e rendimento degli investitori.

Cambiamento climatico e sostenibilità su base mondiale

“La tecnologia satellitare e l’esplorazione dello spazio offrono una potenziale nuova frontiera di opportunità per valutare e affrontare il cambiamento climatico e la sostenibilità su scala globale“, afferma Audrey Choi, Chief Sustainability Officer e Chief Marketing Officer di Morgan Stanley.

“Nei prossimi anni, queste tecnologie potrebbero consentirci di avere una visione globale più potente dei dati climatici e della scienza ambientale. Queste intuizioni, a loro volta, possono consentire una più profonda integrazione delle considerazioni sulla sostenibilità nelle decisioni di investimento“.

In effetti, Morgan Stanley Research ritiene che la sostenibilità possa essere uno dei sottodomini più interessanti e sottovalutati dell’emergente economia spaziale. “Spazio e sostenibilità potrebbero allinearsi sempre più, grazie alle applicazioni innovative della tecnologia satellitare e ai molti exabyte di dati che l’infrastruttura spaziale produrrà nel tempo“, scrive Adam Jonas, a capo dello Space Team dell’azienda.

Vantaggi e svantaggi di questa nuova economia

Anche se una maggiore esplorazione dello spazio potrebbe certamente presentare nuovi problemi di sostenibilità – detriti spaziali e il potenziale impatto di un aumento dei lanci sull’atmosfera – ci sono molti potenziali benefici da considerare. Tra questi:

Sicurezza alimentare : l’osservazione della Terra dai satelliti aiuta a monitorare la pesca illegale, migliorare la tracciabilità dei prodotti e supportare modelli predittivi per l’approvvigionamento alimentare in tutto il mondo. La combinazione di immagini con condizioni meteorologiche, temperatura o pressione atmosferica potrebbe ottimizzare i raccolti agricoli e aiutare gli agricoltori a migliorare l’efficienza;

: l’osservazione della Terra dai satelliti aiuta a monitorare la pesca illegale, migliorare la tracciabilità dei prodotti e supportare modelli predittivi per l’approvvigionamento alimentare in tutto il mondo. La combinazione di immagini con condizioni meteorologiche, temperatura o pressione atmosferica potrebbe ottimizzare i e aiutare gli agricoltori a migliorare l’efficienza; Monitoraggio dei gas serra : le aziende e i governi utilizzano i satelliti e la spettroscopia per monitorare i dati sulle emissioni, aiutando a rilevare le emissioni di Co2 e le perdite di gas naturale da una serie di fonti, tra cui pozzi petroliferi, discariche, operazioni industriali e fattorie;

: le aziende e i governi utilizzano i satelliti e la spettroscopia per monitorare i dati sulle emissioni, aiutando a rilevare le e le perdite di gas naturale da una serie di fonti, tra cui pozzi petroliferi, discariche, operazioni industriali e fattorie; Servizi pubblici : i satelliti aiutano questi ultimi ad ottimizzare le infrastrutture per le energie rinnovabili, utilizzando modelli predittivi di luce solare e copertura nuvolosa, al fine di individuare le installazioni di pannelli solari e monitorare i modelli di utilizzo dell’energia. In questo modo, si bilancia il carico tra fonti di generazione rinnovabili e non rinnovabili. Le firme termiche satellitari possono anche aiutare i servizi pubblici e le autorità di gestione forestale a identificare e spegnere gli incendi in modo più rapido ed efficace;

: i satelliti aiutano questi ultimi ad ottimizzare le infrastrutture per le energie rinnovabili, utilizzando modelli predittivi di luce solare e copertura nuvolosa, al fine di individuare le installazioni di e monitorare i modelli di utilizzo dell’energia. In questo modo, si bilancia il carico tra fonti di generazione rinnovabili e non rinnovabili. Le satellitari possono anche aiutare i servizi pubblici e le autorità di gestione forestale a identificare e spegnere gli in modo più rapido ed efficace; Accesso all’energia rinnovabile : la tecnologia satellitare potrebbe anche consentire un maggiore accesso all’energia rinnovabile. “Circa l’80% della domanda mondiale di energia è ancora rappresentata dai combustibili fossili. Aumentare la quantità di energia pulita è una componente vitale della decarbonizzazione dell’economia globale“, afferma Jessica Alsford , responsabile del Global Sustainability Research Team. “Questi satelliti potrebbero aiutare a scoprire aree remote che hanno condizioni solari o eoliche ideali e creare maggiori quantità di fonti di energia rinnovabile”.

: la tecnologia satellitare potrebbe anche consentire un maggiore accesso all’energia rinnovabile. “Circa l’80% della domanda mondiale di energia è ancora rappresentata dai combustibili fossili. Aumentare la quantità di energia pulita è una componente vitale della decarbonizzazione dell’economia globale“, afferma , responsabile del Global Sustainability Research Team. “Questi satelliti potrebbero aiutare a scoprire aree remote che hanno condizioni solari o eoliche ideali e creare maggiori quantità di fonti di energia rinnovabile”. Ottimizzazione della domanda e dell’offerta : i dati satellitari possono aiutare a monitorare la catena di approvvigionamento globale, comprese attività minerarie, trasporti terrestri, spedizioni e porti, nonché attività che creano domanda, come demolizioni di edifici e costruzioni;

: i dati satellitari possono aiutare a monitorare la catena di approvvigionamento globale, comprese attività minerarie, trasporti terrestri, spedizioni e porti, nonché attività che creano domanda, come demolizioni di edifici e costruzioni; Accesso a Internet per miliardi di persone : l’implementazione di costellazioni satellitari potrebbe portare l’accesso al Web a tre o quattro miliardi di persone in più che vivono in regioni in cui l’implementazione dell’infrastruttura di accesso alla rete è antieconomica o irrealizzabile;

: l’implementazione di costellazioni satellitari potrebbe portare l’accesso al Web a tre o quattro miliardi di persone in più che vivono in regioni in cui l’implementazione dell’infrastruttura di accesso alla rete è antieconomica o irrealizzabile; Vantaggi terziari: l’esplorazione dello spazio profondo potrebbe offrire vantaggi a settori adiacenti, come la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno, la robotica, la propulsione, l’hardware e il software per computer, l’assistenza sanitaria e altre discipline.

Non tutte le questioni ambientali o di sostenibilità sono osservabili dallo spazio e l’interpretazione dei dati richiede la conoscenza delle posizioni delle risorse e dei modelli finanziari che non sono stati creati per gestire i dati satellitari. Tuttavia, il boom dei dati raccolti dallo spazio e l’analisi geospaziale associata potrebbero riorientare le prospettive del mercato su come affrontare la finanza sostenibile nei prossimi anni.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO