In un momento storico in cui la sicurezza digitale è al centro delle preoccupazioni mondiali, Milano si posiziona all’avanguardia nell’affrontare le sfide poste dalla cybersicurezza con l’evento “Missione Cybersicurezza: Autodifesa Collettiva”.

Programmato per mercoledì 10 Aprile 2024, presso il prestigioso Palazzo Lombardia, Sala Biagi (N4), dalle ore 9:30, questo prestigioso incontro rappresenta una tappa cruciale per istituzioni, imprese e pubblico, nella comprensione e nel rafforzamento delle strategie di difesa collettiva contro le minacce cyber.

L’evento “Missione Cybersicurezza: Autodifesa Collettiva” trascende il formato tradizionale delle conferenze, emergendo come un momento cruciale per potenziare la resistenza digitale della nostra comunità sociale ed economica.

Cyber sicurezza

Frutto della collaborazione tra NewsMondo.it e Regione Lombardia, ha come obbiettivo quello di offrire un palcoscenico dove la pubblica amministrazione e il settore privato possono condividere esperienze, strategie e innovazioni nel campo della protezione dei dati.

Con saluti iniziali del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, “Missione Cybersicurezza” promette di essere un momento di confronto tra tutti i partecipanti, improntato all’avanguardia e alla produttività.

“In un’epoca caratterizzata da una veloce evoluzione digitale, garantire la sicurezza informatica diventa essenziale per il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione – dichiara il Sottosegretario Regionale Ruggero Invernizzi con delega Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione. L’obiettivo di questo evento è particolarmente ambizioso, poiché affronta tematiche cruciali come la digitalizzazione, la cybersicurezza e la gestione dei dati, che non possono prescindere dall’etica e dalla privacy. Vi aspetto a questo importante evento per confrontarci insieme su questi temi.”

Dobbiamo concentrare gli sforzi – sottolinea Alessandro Fermi, assessore a Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia – per aumentare, nelle aziende e nelle Pubbliche Amministrazioni, la consapevolezza rispetto ai rischi che si corrono nel momento in cui veniamo colpiti da un attacco cyber e, soprattutto, rispetto alle strategie e agli strumenti per prevenirli. Un’attenzione specifica credo debba essere dedicata all’Intelligenza Artificiale, che se da un lato potrebbe ampliare le maglie di rischio degli attacchi, dall’altro può diventare una preziosa alleata nell’affrontarli. Anche in questo caso, dunque, è necessario conoscere per sapere come muoversi e diminuire i rischi, investendo sia sulle tecnologie che sulle competenze. Regione Lombardia, e in particolare il mio assessorato, è al fianco di imprese, università e privati in questo impegno congiunto per favorire uno sviluppo responsabile dell’innovazione”.

Guidato dalla competente direzione di Alessandro Plateroti, direttore di Newsmondo.it, e Franco Ferraro, capo redattore di SkyTg24, l’evento si svilupperà attraverso tre panel focalizzati su vari temi della cybersicurezza. Gli argomenti di spicco includeranno l’educazione nel settore della pubblica amministrazione, le prospettive attuali e future sulla sicurezza digitale aziendale, e l’impiego di tecnologie innovative a favore della cybersicurezza.

Alessandro Plateroti

“Come Newsmondo.it sentivamo da tempo la necessità di affrontare il tema della cybersicurezza. In un mondo sempre più interconnesso, e anche per questo vulnerabile, è fondamentale sviluppare un dibattito approfondito e costruttivo sul tema“ spiega Alessandro Plateroti, Direttore di Newsmondo.it “ed è ciò che abbiamo inteso fare con il convegno. L’informazione è un’efficacissima arma di contrasto alle minacce informatiche. E in questa lotta vogliamo fare, ora e in futuro, la nostra parte in prima linea”

L’evento di Milano rappresenta un’opportunità unica per tutti i protagonisti impegnati nella protezione del cyberspazio, includendo enti pubblici, aziende, ricercatori e specialisti della sicurezza.

L’iscrizione all’evento a questo link.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO