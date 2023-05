Il mondo del vino è intriso di storia, tradizione e passione, e ogni anno il National Wine Day ci offre l’opportunità di sollevare il calice e celebrare questo affascinante ‘nettare degli dei’. Cos’è il National Wine Day? Si tratta di un giorno di festa negli Stati Uniti che cade il 25 maggio di ogni anno. Un’occasione speciale per esplorare e apprezzare la ricchezza e la diversità dei vini provenienti da tutto il mondo. Questa giornata è un vero e proprio omaggio alla cultura enologica, e offre agli amanti del vino e agli appassionati di tutto il mondo l’opportunità di immergersi nel meraviglioso mondo dell’enologia. In occasione di una celebrazione così importante, scopriamo alcuni segreti su questa deliziosa bevanda: ecco perché fa bene e come si produce.

I benefici del vino

Il vino è stato a lungo riconosciuto come parte integrante di molte tradizioni culturali in tutto il mondo. Al di là del suo significato sociale e culturale, però, è la scienza che ci fornisce informazioni su alcuni benefici che ha sulla nostra salute. Una quantità crescente di prove indica che il vino, consumato con moderazione può essere un toccasana per la salute in vari modi.

Fontana del vino

Innanzitutto, è ricco di antiossidanti come il resveratrolo che aiutano a proteggere l’organismo dalle malattie combattendo i radicali liberi e altri agenti in grado di danneggiare le nostre cellule. Il resveratrolo, che si trova principalmente nel vino rosso, può anche migliorare il funzionamento mentale e prevenire alcune malattie legate all’età come il morbo di Alzheimer.

Un altro potenziale vantaggio risiede nella sua capacità di aiutare a ridurre l’infiammazione associata a condizioni come malattie autoimmuni o quelle causate da fattori di stress cronici, come trattamenti contro il cancro o infezioni. Il vino contiene polifenoli che agiscono come agenti antinfiammatori, riducendo condizioni che altrimenti esacerberebbero l’infiammazione come l’obesità e l’ipertensione.

Poiché aiuta a gestire l’infiammazione in tutto il corpo, può avere ulteriori effetti utili sulla salute del nostro cuore, rendendoci meno inclini alle malattie cardiovascolari grazie al suo effetto sui livelli di colesterolo cattivo.

Infine, gli studi hanno dimostrato che piccole quantità di alcol, comprese quelle che si trovano naturalmente nei vini, possono darci migliori prestazioni cognitive se combinate con attività fisiche come la camminata o la corsa. I benefici psicologici essenziali rendono il consumo di vino in quantità moderate particolarmente utile per rilassarsi, allentare la tensione e alleviare l’ansia.

Come si produce il vino?

Abbiamo capito a cosa può essere utile il vino, uno dei vanti della cultura italiana. Ti sei mai chiesto però come si produce? In effetti non si tratta semplicemente di ‘succo d’uva’, come qualcuno potrebbe pensare. Il vino è una bevanda complessa a base di frutta fermentata, solitamente uva. Il processo di realizzazione prevede diversi passaggi chiave. Il primo è la coltivazione delle uve in un clima e terreno adatti.

Una volta raccolta, l’uva deve essere pigiata per la fermentazione. Questo processo comporta la spremitura del succo di questi grappoli senza l’ingresso di ossigeno, che potrebbe causare ossidazione o deterioramento durante il periodo di fermentazione. In questa fase possono essere aggiunti sia agenti dolcificanti che conservanti a seconda delle preferenze personali nello stile desiderato.

Il passo successivo consiste nella maturazione e nell’invecchiamento. Il vino viene trasferito in botti o serbatoi, e qui si svolgono i processi di chiarificazione e stabilizzazione. Questa fase può anche comprendere la fermentazione malolattica, che serve a rendere il vino più morbido. Si passa quindi alla fase di filtrazione e imbottigliamento. A questo punto la bevanda viene filtrata per rimuovere eventuali sedimenti o impurità, e viene infine imbottigliato e sigillato, per poter essere conservato fino al momento del bisogno o per poter essere consumato nel giro di pochi giorni.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO