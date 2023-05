Per l’Europa di oggi la bioedilizia – o Green Building – rappresenta una delle più significative ed entusiasmanti opportunità di crescita sostenibile su scala nazionale e globale. Il design del nostro ambiente ha un impatto su tutti noi, così come sulle nostre economie e sull’ambiente naturale, pertanto il percorso da intraprendere è quello che si proietta verso la massima sostenibilità, al fine di salvaguardare il pianeta.

Che cos’è la bioedilizia?

La bioedilizia adotta un approccio intelligente all’energia. Riduce, infatti, al minimo il consumo di energia in tutte le fasi del ciclo di vita di un edificio, al fine di renderlo più confortevole, meno costoso da gestire e aiutare anche gli utenti dello stabile a imparare ad essere efficienti.

Casa green

Inoltre, tale pratica permette di integrare tecnologie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici, una volta che la progettazione avrà massimizzato l’efficienza intrinseca e naturale.

Inoltre, il Green Building permette di salvaguardare le nostre risorse idriche, analizzando i modi per migliorare l’efficienza e la gestione delle acque potabili e reflue, raccogliere l’acqua per un uso interno sicuro in modi innovativi e, in generale, ridurre al minimo l’uso di acqua nel settore.

In tal senso, si considera l’impatto dell’ambiente edificato sulle acque piovane e sulle infrastrutture di drenaggio, assicurando che queste non siano sottoposte a stress eccessivo o ostacolate in qualsiasi modo.

Riduce al minimo gli sprechi e massimizza il riutilizzo

Inoltre, la bioedilizia utilizza meno materiali, anche più durevoli, generando meno rifiuti, oltre a tenere conto della fase di fine vita di un edificio, progettando il recupero e il riutilizzo dei rifiuti di demolizione.

Inoltre, coinvolge gli utenti dell’edificio nel riutilizzo e nel riciclo. Non solo: promuove anche la salute e il benessere, portando una boccata d’aria fresca all’interno, offrendo un’elevata qualità dell’aria interna attraverso una buona ventilazione, evitando materiali e sostanze chimiche che creano emissioni nocive.

Casa ed ecosostenibilità

Inoltre, questo tipo di costruzione degli edifici incorpora luce naturale e viste per garantire il comfort agli inquilini, i quali possono godere dell’ambiente circostante, riducendo il fabbisogno energetico per l’illuminazione.

Nei settori educativo, sanitario e residenziale, l’acustica e un adeguato isolamento acustico svolgono un ruolo importante nell’incentivare la concentrazione, il recupero e il pacifico godimento della proprietà.

Inoltre, la bioedilizia permette alle persone di sentirsi a proprio agio nei loro ambienti quotidiani, creando la giusta temperatura interna man mano che le stagioni passano attraverso la progettazione passiva o la gestione degli edifici e i sistemi di monitoraggio.

Riconoscendo che il nostro ambiente urbano dovrebbe preservare la natura , garantendo la protezione o il miglioramento della qualità della fauna selvatica e della terra, ad esempio bonificando e costruendo su terreni inquinati o creando spazi verdi.

Alla ricerca di modi per rendere le nostre aree urbane più produttive , portando l’agricoltura nelle nostre città.

Mantiene verde il paesaggio in cui viviamo

Il paesaggio intorno a noi è importante e, per questo, tale pratica permette di creare strutture resilienti e flessibili, che sono capaci di adattarsi a un ambiente in evoluzione, garantire la resilienza a eventi come inondazioni, terremoti o incendi in modo che resistano al passare del tempo e mantengano al sicuro le persone e i loro beni.

Progettare spazi flessibili e dinamici, anticipando i cambiamenti della loro destinazione d’uso nel tempo ed evitando la necessità di demolire e ricostruire o ristrutturare – in modo significativo – gli edifici per evitare che diventino obsoleti.

Bioedilizia o Green Building

Inoltre, con questa metodologia di costruzione si possono realizzare ambienti diversi che collegano e migliorano le comunità, chiedendo cosa aggiungerà un edificio al suo contesto in termini di effetti economici e sociali positivi, coinvolgendo le persone del territorio nella pianificazione.

Perché è così importante il green building?

Il Green Building assume particolare rilevanza, in quanto è in grado di generare una crescita sostenibile, creare posti di posti di lavoro, aumentare la sicurezza energetica e ridurre la povertà energetica. Nel contempo, può migliorare l’erogazione dei servizi pubblici.

Le importazioni europee di petrolio e gas ci costano centinaia di miliardi di euro ogni anno. Una maggiore efficienza energetica negli edifici dei nostri paesi contribuirà a ridurre questi costi inutili, oltre a diminuire la necessità di nuove costose infrastrutture nazionali.

Anche la sicurezza energetica personale è importante e per coloro – le cui le spese di carburante rappresentano una parte significativa del reddito – sono aiutati anche da una maggiore efficienza. Il potere di una forte leadership del settore pubblico sulla bioedilizia non consiste solo nell’aiutare a guidare il mercato più ampio.

La bioedilizia può ridurre i costi di gestione degli edifici pubblici, aumentare l’efficienza dell’erogazione degli stessi e contribuire a creare l’ambiente giusto per trattenere e promuovere i talenti più brillanti.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO