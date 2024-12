Seta sintetica, alternativa sostenibile e innovativa

La seta, da secoli, è sinonimo di lusso e raffinatezza: è uno dei tessuti più amati, in quanto morbido, resistente e lucente. La seta naturale è prodotta dai bachi da seta attraverso un processo lungo e complesso. Tuttavia, negli ultimi anni, la domanda di materiali più sostenibili e cruelty-free ha portato alla nascita di alternative alla seta naturale, tra cui annoveriamo quella sintetica. Questo materiale sta guadagnando sempre più attenzione, in quanto innovativo e meno impattante sull’ambiente, rispetto alla produzione tradizionale.

Seta sintetica, un’alternativa sostenibile a quella naturale

La seta sintetica è un materiale creato dall’uomo che imita le proprietà della seta naturale.

A differenza della versione tradizionale, che richiede l’allevamento di bachi e la cui produzione ha un impatto più forte sull’ambiente, la sintetica può essere prodotta in laboratorio attraverso l’uso di polimeri artificiali o mediante la bioingegneria.

Donna con abiti dell’armadio

Due delle principali categorie di tale materiale sono la versione artificiale, prodotta da materiali come il rayon e quella bioingegnerizzata, creata attraverso la replicazione dei geni della seta nei batteri o nel lievito.

I vantaggi legati all’utilizzo di questo materiale

In primis, possiamo dire che la produzione della seta sintetica richiede meno acqua e risorse naturali rispetto al processo di creazione della seta tradizionale: pertanto, dunque, funge da scelta più sostenibile.

A differenza della controparte naturale, che richiede la coltivazione di bachi da seta e la loro uccisione durante il processo, la versione sintetica ha una lavorazione, per così dire, più etica in quanto è, in sostanza, totalmente cruelty-free.

Molti tipi di seta sintetica, soprattutto quelli prodotti attraverso la bioingegneria, possono essere più resistenti e durevoli della naturale: pertanto, sono perfetti per la realizzazione di prodotti più versatili, che si possono, nei fatti, impiegare anche nell’industria tecnologica e medica, ad esempio per impianti, suture e protesi.

Inoltre, la versione sintetica può essere modificata a livello molecolare in modo da ottenere caratteristiche specifiche, ad esempio maggiore elasticità o resistenza al calore.