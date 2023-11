La Sindrome dell’ovaio policistico, spesso definita PCOS, è una malattia endocrina che colpisce una donna su 10 in età fertile. Può influenzare la salute generale, l’aspetto e la fertilità. Se vi è stata diagnosticata la PCOS o avete legati a questo disturbo endrocrino, è fondamentale apportare cambiamenti al proprio regime alimentare, abbracciando, nel contempo, uno stile di vita salutare, basato sull’attività sportiva.

Cos’è la PCOS o Sindrome dell’ovaio policistico

La PCOS è uno squilibrio ormonale che può influenzare l’ovulazione, il ciclo e la capacità di concepire. Oltre a questi problemi, la Sindrome dell’ovaio policistico è strettamente legata a disturbi metabolici che possono causare aumento di peso e resistenza insulinica.

I sintomi della PCOS – in genere . iniziano gradualmente: tra questi, pelle grassa, aumento di peso, diradamento dei capelli, periodi irregolari e persino depressione.

Come viene trattata la PCOS

L’esercizio fisico regolare, i cibi sani e il controllo del peso sono i trattamenti chiave per la PCOS, al fine di prevenire la formazione di problemi di salute a lungo termine.

Sebbene gli esperti non si siano allineati sulla dieta ottimale da attuare per la PCOS, concordano sul fatto che puntare a un’alimentazione sana è la chiave per gestire i sintomi.

I cibi che alleviano i sintomi

Spinaci, cavoli, rucola e altri tipi di verdure a foglia verde sono ricchi di fibre, possono rallentare il ritmo della digestione, aiutare a controllare lo zucchero nel sangue e ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

Inoltre, questi tipi di alimenti possono anche combattere l’infiammazione, tipicamente presente in caso di PCOS, ma anche a migliorare la salute mentale, incentivando la produzione di serotonina e dopamina nel cervello.

Cereali

Mangiare cereali integrali – piuttosto che cereali raffinati – come il riso integrale, pane integrale al 100%, quinoa e orzo – permette al corpo di ottenere la giusta quantità di fibre di cui ha bisogno.

Pesci come il salmone, il tonno, lo sgombro e le sardine sono ricchi di acidi grassi omega-3, che combattono l’infiammazione, la depressione e l’ansia , tre aspetti che – comunemente – colpiscono le persone con PCOS, tenendo sotto controllo, nel contempo, i livelli di zucchero nel sangue.

Infine, sono consigliati noci e semi, patate dolci, pomodori e tè verde.

