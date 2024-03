In futuro, a cambiare il modo in cui monitoriamo la nostra salute saranno gli smart ring. Questi dispositivi, piccoli e discreti, rappresentano il punto d’incontro tra innovazione tecnologica e cura del benessere personale, in quanto si pongono l’obiettivo di diventare un must-have a livello mondiale. I modelli più avanzati offrono la possibilità di monitorare parametri vitali come la frequenza cardiaca, i livelli di ossigenazione del sangue e la temperatura corporea. Alcuni di essi sono – inoltre – capaci di analizzare i pattern del sonno, fornendo dati per il miglioramento della salute generale. Seguendo le orme degli smartwatch, i dispositivi indossabili compiono un ulteriore passo in avanti, visto che mettono a disposizione diversi benefici ai propri utilizzatori.

Dagli orologi calcolatrice agli smart ring

Stiamo progressivamente muovendoci verso quella che potrebbe essere definita “l’era post-smartphone“, come dimostrato dall’ascesa di tecnologie quali l’intelligenza artificiale e i dispositivi indossabili (o wearable, in inglese).

Quest’ultimo settore, partito negli anni ’70 con l’introduzione degli orologi da polso dotati di calcolatrice, è stato sottoposto ad un’evoluzione rapida e significativa, culminata nell’attuale era degli smartwatch.

I passi in avanti, sul piano tecnologico, non si sono fermati qui: negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito alla nascita degli smart ring. Questi anelli, leggeri ed indossabili 24/7, hanno una batteria che dura quattro giorni e sono in grado di fornire in tempo reale dati sulla nostra salute, accessibili tramite smartphone.

I benefici degli smart ring

Gli anelli smart sono veri concentrati di tecnologia: oltre a monitorare attività come passi e distanze percorse, questi dispositivi possono rilevare parametri importanti, quali frequenza cardiaca, temperatura corporea, livelli di ossigeno e glucosio nel sangue, oltre ai dati relativi all’ovulazione e al ciclo mestruale.

Pur avendo funzionalità simili agli smartwatch, gli smart ring garantiscono un contatto più diretto e costante con la pelle, garantendo rilevazioni più precise.

Inoltre, sono realizzati con materiali ipoallergenici e resistenti all’acqua, quindi perfetti per ogni occasione ed attività fisica.

L’utilizzo medico degli anelli intelligenti

Un recente studio pubblicato su Nature ha sottolineato le potenzialità di Oura Ring, uno dei modelli più conosciuti nel campo degli smart ring, per quel che concerne il rilevamento precoce dei sintomi del Covid-19.

La ricerca, condotta su oltre 20.000 partecipanti, ha dimostrato che l’anello può identificare i sintomi dell’infezione circa due giorni prima della loro manifestazione.

Inoltre, i dati raccolti suggeriscono una possibile correlazione tra l’aumento della temperatura corporea e gli stati depressivi, aprendo nuove frontiere nell’ambito della salute mentale.

