L’impiego dell’intelligenza artificiale nel reclutamento del personale cambia l’approccio che, di solito, è alla base della selezione dei dipendenti, in quanto mette a disposizione nuovi strumenti per individuare i candidati ideali per specifiche mansioni. Tra le soluzioni più utili ed efficaci, ci sono gli Applicant Tracking Systems (ATS), ossia piattaforme avanzate ideate per gestire il ciclo di reclutamento, dalla pubblicazione delle offerte di lavoro alla selezione finale dei candidati, in modo da ridurre, in maniera significativa, i tempi e i costi associati.

L’intelligenza artificiale per il reclutamento del personale: gli ATS

L’adozione degli ATS – Applicant Tracking Systems – rappresenta un importante vantaggio per i professionisti HR, in quanto semplificano la gestione della mole delle candidature, permettendo – al contempo – di identificare – in modo più rapido – i profili più promettenti e in linea con la ricerca dell’azienda.

Tali sistemi automatizzano la raccolta e la scrematura dei curriculum, basandosi su criteri predeterminati come l’esperienza, le competenze e la formazione, consentendo, in questo modo, di concentrarsi sui candidati che meglio rispondono alle esigenze aziendali.

Donna lavora al pc

L’utilizzo degli ATS non si limita alla selezione preliminare, ma può essere applicato anche alla valutazione approfondita dei candidati che possono essere sottoposti a test e strumenti di analisi, facilitando – inoltre – la comunicazione con questi ultimi e la pianificazione degli incontri. In questo modo, si assicura, in tale processo, il massimo della trasparenza e dellla professionalità.

Piattaforme di screening automatico

Oltre agli ATS, il reclutamento basato sulle tecnologie AI mette a disposizione altri strumenti avanzati a tal scopo, tra i quali possiamo annoverare le piattaforme di screening automatico, che sfruttano vari algoritmi dell’intelligenza artificiale per effettuare una valutazione precisa delle candidature.

Tali tecnologie permettono di andare oltre i tradizionali criteri di selezione, valutando anche le soft skills e le potenzialità dei candidati, attraverso analisi comportamentali e interviste basate sull’intelligenza artificiale.

