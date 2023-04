L’uso di alcol è una parte importante della nostra cultura e la pressione sociale legata al consumo di alcolici sembra essere ai massimi storici. Questa situazione induce le persone a pensare che un paio di drink non rappresentano un grosso problema o che il bere è necessario per preservare il proprio ruolo sul posto di lavoro o nel gruppo sociale. Ci sono, tuttavia, molti benefici per la salute quando smetti di bere.

Smettere di bere: 6 benefici per il corpo

Il corpo è una complessa rete di sistemi e organi progettati per funzionare all’unisono e in maniera ottimale per assicurare un’ottima salute. Quando l’alcol danneggia una parte dell’organismo, può creare difficoltà da vari punti di vista.

Rifiutare alcolici

–Miglioramento della salute mentale. La nostra cultura vede l’alcol come un modo divertente per gestire lo stress o alleviare l’ansia. All’inizio potremmo sentirci più rilassati mal, col tempo, si può sviluppare una maggiore tolleranza. Bere interferisce con i trattamenti legati a queste condizioni di salute e rende ancora più difficile la gestione dei sintomi; Se non si beve, a beneficiarne per prima, dunque, è la salute mentale;

–Dormire meglio. Potreste pensare che un drink prima di andare a letto aiuti a dormire. Dopotutto, l’alcol tende a causare sonnolenza. Secondo la Sleep Foundation, è normale che una persona che beve alcolici si senta assonnata all’inizio, ma poi si svegli completamente poche ore dopo. L’alcol diminuisce il sonno REM, la parte più profonda e benefica del ciclo del sonno. Quando quest’ultimo viene interrotto, potremmo sentirci intontiti il giorno successivo. Pertanto, non bere permette di ripristinare i normali livelli di sonno

–Peso più sano. Spesso sentiamo parlare di “pancia da birra“, ma – in realtà – c’è del vero in questa frase. Le bevande alcoliche spesso contengono elevate quantità di calorie vuote. Queste calorie extra verranno bruciate per prime, ritardando il processo di combustione del grasso in eccesso. L’uso di alcol è stato anche associato alla malnutrizione perché i bevitori abituali spesso hanno carenza di nutrienti importanti. Il peso si regolarizzerà eliminando le bevande alcoliche, senza le quali si inizierà a perdere peso;

–Un cervello più sano. L’alcol influisce sul funzionamento del nostro cervello in vari modi. I nostri neuroni e neurotrasmettitori sono le vie di comando per tutte le principali funzioni del corpo, come respirare, pensare, parlare e muoversi. L’alcol rallenta questa comunicazione. Influisce anche sulla capacità di recuperare i ricordi, danneggiando la corteccia prefrontale. Questo danno può portare a molteplici problemi, come la diminuzione delle cellule cerebrali, la depressione, i cambiamenti dell’umore, il sonno scarso e la dipendenza da alcol.

Quando beviamo o usiamo altre droghe, il nostro cervello rilascia dopamina, sostanza chimica che ci fa sentire bene. Per questo motivo, spesso associamo il bere al piacere. Quando smettiamo di bere, potrebbe verificarsi un periodo di tempo in cui il desiderio di alcol aumenta a causa dell’adattamento del corpo a un livello inferiore di dopamina.

–Un sistema immunitario più forte. L’alcol indebolisce il sistema immunitario, rendendo più difficile per il corpo produrre abbastanza globuli bianchi per combattere batteri e altre malattie. Molte persone sanno già che i forti bevitori sono più suscettibili alle malattie infettive come tubercolosi o polmonite.

–Un fegato più sano. Il fegato è un organo che è spesso considerato la parte del corpo che lavora più duramente. Ha molte funzioni, una delle più grandi è quella di filtrare le particelle nocive dal flusso sanguigno. Ciò include batteri, funghi, additivi alimentari, alcol e le sue tossine. Nel corso del tempo, l’uso di alcol può causare un sovraccarico del fegato di tossine e accumulo di grasso, portando alla steatosi o “fegato grasso “. Un fegato grasso può provocare epatite, fibrosi e cirrosi.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO