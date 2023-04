Spesso i ritmi frenetici della città comportano grandi momenti di stress fisico e psicologico e la necessità di riappropriarsi del proprio tempo che spesso scappa tra le mani. Da qui la necessità sempre crescente di momenti felici e di luoghi che facciano tornare a respirare. E tra i luoghi in cui essere felici nel mondo ci sono, ad esempio, il Museo della Felicità di Copenaghen e la School of Life di Londra.

I luoghi dove essere felici partono dalla natura

Tra i luoghi più comuni dove sentirsi felici ci sono i territori più silenziosi, dove la natura è rimasta incontaminata. E così ecco il Giardino Epicureo a Croce, in Calabria, il primo giardino sensoriale e terapeutico ispirato alla filosofia epicurea in Italia. E poi, ancora Ikaria, l’isola della lunga vita in Grecia, una delle Blue Zone del mondo. Non è un caso che qui gli ikariani, che vivono con uno stile di vita rilassato, all’aria aperta e respirando aria pulita, hanno una vita longeva e una percentuale molto bassa di alcune patologie più ricorrenti come demenza e ansia.

C’è poi il Buthan, Paese che nel 2008 ha deciso di sostituire il PIL con il FIL (indicatore della Felicità Interna Lorda). Qui la persona viene considerata più importante perfino degli interessi economici e la vita si basa su quattro punti: buon governo, sviluppo sostenibile, conservazione e promozione del patrimonio culturale, tutela dell’ambiente. E ancora, negli Stati Uniti lo Stato più felice sono le Hawaii con un alto livello di benessere fisico e mentale. Da non dimenticare la città di Nara in Giappone, con monumenti buddisti, vie di pellegrinaggio e un Parco con cervi addomesticati in libertà.

Una donna libera e felice

La Nuova Zelanda, invece, ha deciso di investire sul benessere dei propri cittadini e nel 2019 ha presentato il Wellbeing Budget. Quest’ultimo si basa su cinque punti: salute mentale, benessere dei bambini, sostegno alle aspirazioni delle popolazioni Maori e Pasifika, costruzione di una nazione produttiva e trasformazione dell’economia. La Finlandia è poi considerato il Paese più felice al mondo con uno stile di vita calmo e pacifico che dà risalto alle piccole cose della vita. Così come la Costa Rica, dove gli abitanti vivono un rapporto che dà importanza alla natura.

I luoghi che lavorano sulla felicità

Oltre a territori e Paesi dove essere felici ci sono anche dei luoghi nati proprio con lo scopo di regalare attimi di felicità o imparare ad esserlo. Tra questi c’è The School of Life di Londra, che funziona anche online, e che in Italiano vuol dire “A scuola di felicità”. Qui si insegna come conoscere, comprendere, guarire e crescere al fine di ritrovare o scoprire il benessere. C’è poi The Happiness Museum, il Museo della Felicità, a Copenaghen, creato dall’Happiness Research Institute. Ci sono infine l’Hotel Sowaka a Kyoto, in Giappone, un luogo con un’atmosfera di pace, e The Good Time Hotel a Miami (USA), un ambiente rilassante e colorato.

