Per mancanza di tempo, dimestichezza o conoscenza, molte persone preferiscono optare per i prodotti confezionati piuttosto che acquistarli sfusi o controllare i banchi di pesce, carne o gastronomia per acquistare a tranci e risparmiare notevolmente sulla spesa. Inoltre, l’acquisto di prodotti alla spina è un’ottima opzione per salvaguardare l’ambiente.

Prodotti alla spina: cosa sono?

Andate al supermercato, passate tra le corsie a tempo di record cercando prodotti qua e là o preferite prendervi il ​​vostro tempo per leggere, comprare e scegliere? Se fate parte del gruppo “veloce”, tra gli altri vantaggi, state perdendo l’opportunità di provare nuovi sapori, dare maggiore innovazione alla vostra cucina e risparmiare qualche soldo.

Prodotti alla spina

Se siete, invece, acquirenti ‘consapevoli’, che conosce il pescivendolo e saluta il macellaio, forse ci sono alcuni vantaggi nel dedicare tempo a riempire il carrello della spesa con cose nuove.

I vantaggi del comprare alimenti sfusi

Ci sono diversi vantaggi nell’acquistare prodotti alla spina. Tra questi, possiamo annoverare:

Qualità : con i prodotti confezionati può essere difficile vedere il prodotto mentre, sul bancone, i prodotti sono più visibili e, quindi, più facili da scegliere, come avviene per l’acquisto di frutta e verdura sfuse , così come per l’acquisto di carne, tranci della rosticceria o pezzi di pesce. Scegliamo direttamente il prodotto che vogliamo;

: con i prodotti confezionati può essere difficile vedere il prodotto mentre, sul bancone, i prodotti sono più visibili e, quindi, più facili da scegliere, come avviene per , così come per l’acquisto di carne, tranci della rosticceria o pezzi di pesce. Scegliamo direttamente il prodotto che vogliamo; Quantità : non sempre i prodotti confezionati soddisfano le esigenze di tutte le famiglie. Poter chiedere tanti tagli quanti ne servono, 100 grammi per i tramezzini o un pezzetto di prova per assaggiare. È particolarmente vantaggioso per le famiglie con poche persone. Inoltre, è utile anche per ridurre gli sprechi alimentari;

: non sempre i prodotti confezionati soddisfano le esigenze di tutte le famiglie. Poter chiedere tanti tagli quanti ne servono, 100 grammi per i tramezzini o un pezzetto di prova per assaggiare. È particolarmente vantaggioso per le famiglie con poche persone. Inoltre, è utile anche per ridurre gli sprechi alimentari; Personalizzazione : per lo spezzatino, gli antipasti, il pesce o la carne, si può chiedere la personalizzazione di tali prodotti in base alla ricetta che si vuole realizzare. Il prodotto arriva pronto da cuocere e si risparmia tempo a casa;

: per lo spezzatino, gli antipasti, il pesce o la carne, si può chiedere la personalizzazione di tali prodotti in base alla che si vuole realizzare. Il prodotto arriva pronto da cuocere e si risparmia tempo a casa; Prezzo : i prodotti acquistati sfusi o a fette/tanci hanno un costo più basso, rispetto ai prodotti confezionati, quindi utilizzano meno materiali e i prezzi sono generalmente più convenienti;

: i prodotti acquistati sfusi o a fette/tanci hanno un costo più basso, rispetto ai prodotti confezionati, quindi utilizzano meno materiali e i prezzi sono generalmente più convenienti; Sostenibilità: Scegliere di acquistare prodotti sfusi favorisce un consumo eco-responsabile, riducendo l’uso di plastica, cartoni e imballaggi.

Inoltre, si può ottenere anche la consulenza dell’esperto: quando si acquista a taglio, oltre a ricevere il prodotto, otterremo anche la consulenza di un esperto. Il macellaio o il pescivendolo conosceranno meglio di chiunque altro il loro prodotto: qualità, ‘abbinamenti’, istruzioni di cottura e consigli ‘segreti’ per ottenere il massimo del gusto.

