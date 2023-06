L’aria si fa più calda, le giornate si allungano e il mondo si trasforma in uno spettacolo vivido di colori e suoni. È finalmente arrivato il solstizio d’estate, quel momento magico in cui il sole raggiunge la sua massima altitudine nel cielo, segnando l’inizio dell’estate nell’emisfero settentrionale. Questa giornata ha una lunga storia di celebrazioni e riti che risalgono all’antichità. Oggi, pur con sfumature culturali diverse, rimane un momento di gioia e connessione con la natura. Ma per quale motivo è questo il giorno più lungo dell’anno in Italia? Scopriamolo insieme.

Cos’è il solstizio d’estate?

Il solstizio d’estate è un evento astronomico che avviene ogni anno intorno al 21 giugno nell’emisfero nord (mentre il 21 o 22 dicembre nell’emisfero sud), quando il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. È il giorno dell’anno in cui il sole sorge prima e tramonta più tardi, il che significa che c’è più luce diurna rispetto alla notte. Proprio per questo motivo in molti paesi, il solstizio è celebrato come una festa per omaggiare la luce, la vita e la fertilità. In alcune culture, è anche una data importante per celebrare i raccolti e il lavoro della natura.

Solstizio d’estate

Solstizio d’estate: perché è il giorno più lungo

Il solstizio d’estate, come abbiamo detto, è il giorno più lungo dell’anno. Questo perché è il momento in cui il Polo Nord è più inclinato verso il sole rispetto al resto dell’anno. Cosa vuol dire questo? Che in questo giorno il sole raggiunge la sua posizione più alta nel cielo dell’emisfero settentrionale, portando a un maggior numero di ore di luce durante il giorno e meno ore di buio durante la notte.

In questo periodo l’emisfero nord è anche più esposto ai raggi solari, il che contribuisce ad aumentare la temperatura e ad avviare il ciclo di crescita delle piante. Questi fattori hanno reso il solstizio d’estate un evento molto significativo e celebrato in molte culture in tutto il mondo.

Come si festeggia nel mondo?

Il solstizio d’estate è una festività importante in molte culture su tutto il pianeta e viene festeggiata in modo diverso a seconda della tradizione e della zona geografica. In molte culture europee, ad esempio, la festa del solstizio d’estate è strettamente legata alle celebrazioni pagane ed è un momento per onorare la natura e il ciclo della vita. Molto sentita, ad esempio, è questa festa in Scandinavia. In questi paesi le celebrazioni possono durare anche più di un giorno e tradizionalmente si svolgono con grandi fuochi e riti sacri.

In alcune zone dell’America Latina, il solstizio d’estate viene celebrato come la festa di San Giovanni Battista, che cade vicino alla data del giorno più lungo dell’anno. I festeggiamenti includono in questo caso balli, concerti all’aperto e processioni nelle vie città. In India una festa simile è il Makar Sankranti, celebrato con allegria e fervore in molte parti del paese. La gente in questo giorno di gennaio si concede un bagno sacro nei fiumi, fa volare aquiloni e scambia dolci fatti in casa. In generale, questa celebrazione rappresenta un momento di gioia e di celebrazione della luce e della vita, e viene festeggiato in modo diverso in tutto il mondo.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO