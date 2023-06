Il 23 giugno ricorre in Italia la Giornata nazionale della birra artigianale. Una giornata di celebrazioni istituita nel 2021 da Unionbirrai per celebrare una delle bevande più amate anche nel nostro paese, un vanto del made in Italy a distanza di un quarto di secolo dalla sua nascita. Un’occasione importante per apprezzarne le peculiarità, il gusto, l’aroma, le tante varietà, ma anche i benefici per il corpo e la mente.

Se consumata in modo ragionevole, moderato, senza abusarne, la birra può diventare infatti un toccasana per la nostra salute. Scopriamo insieme quali sono le proprietà benefiche e nutrizionali della bevanda a base di luppolo.

Birra artigianale e industriale: qual è la differenza

Prima di entrare nel merito della questione, vale la pena sottolineare quale sia la differenza principale tra la birra artigianale e quelle di tipo industriale che possiamo trovare quotidianamente nei supermercati. Per birra artigianale si intende una tipologia di birra prodotta in modo tradizionale, senza l’utilizzo di determinati processi di produzione di tipo industriale.

Un bicchiere di birra

Questo tipo di birra viene di solito prodotta in quantità limitate da piccole birrerie locali, prediligendo l’utilizzo di ingredienti naturali di alta qualità e tecniche di produzione artigianali. Per questo motivo viene di solito apprezzata ampiamente per la qua qualità, ritenuta superiore rispetto alla bevanda industriale, che può contenere per ovvie ragioni additivi e ingredienti non di primissima qualità.

I possibili benefici della birra: le proprietà nutrizionali

Quali sono le proprietà benefiche della birra? Se consumata con moderazione, questa gustosa bevanda ha delle evidenti proprietà benefiche. Contiene infatti vitamine del gruppo B (in particolare B6), acido folico, antiossidanti, niacina, riboflavina e fibre, utilissime per supportare il corretto funzionamento del sistema nervoso, del cuore e delle cellule.

Inoltre, il luppolo contenuto nella birra ha proprietà sedative e aiuta quindi a ridurre ansia e stress. Alcuni studi hanno tra l’altro dimostrato che alcune tipologie, come in particolare quella scusa, possono contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2. Va però ricordato che, se consumata in eccesso, essendo una bevanda alcolica, può avere anche effetti negativi sulla nostra salute.

Come capire se una birra di qualità

Per poter comprendere se stiamo bevendo un boccale di qualità o meno, ci sono alcuni indicatori che possiamo prendere in considerazione. In primo luogo, dobbiamo controllare l’etichetta per vedere quali ingredienti sono stati utilizzati. Le bevande di alta qualità sono fatte con acqua, malti, luppolo e lievito, senza l’utilizzo di additivi o conservanti artificiali.

In secondo luogo, è necessario osservare il colore e la trasparenza. Una birra di alta qualità dovrebbe avere un colore coerente e una buona trasparenza. In terzo luogo, è necessario ovviamente assaggiarla e controllare il sapore e l’aroma. Se di qualità dovrebbe avere un sapore bilanciato e complesso, con sentori di malti, luppolo e lievito. L’aroma dovrebbe essere fragrante e invitante. Infine, è opportuno verificarne la produzione e la provenienza. Quelle artigianali sono infatti, in linea di massima, garanzia di buona qualità.

