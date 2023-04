Lo sport è una delle grandi passioni degli italiani, e non solo. Un passatempo che unisce le persone e offre l’opportunità di fare dell’esercizio fisico senza rinunciare all’interazione sociale. Negli ultimi anni, tuttavia, anche lo sport ha dovuto fare i conti con una maggiore attenzione alla sostenibilità. Quando si parla di ambiente, c’è una vasta gamma di fattori che devono essere presi in considerazione. Molti sport infatti necessitano di grandi quantità di energie per il trasporto e la produzione di attrezzature, e questo è un problema serio per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. Per questo motivo, quando si sceglie uno sport, bisognerebbe valutare diversi fattori per potersi assicurare di non contribuire a danneggiare l’ambiente in cui tutti noi viviamo.

Quali sport sono sostenibili?

Non si può negare che proteggere il nostro ambiente sia essenziale se vogliamo continuare a praticare sport e attività all’aria aperta. Per garantire che il pianeta su cui viviamo sia preservato, molti atleti, organizzazioni e marchi stanno ora adottando misure che guardano alla sostenibilità. Gli sport più sostenibili sono quelli che riducono al minimo il loro impatto ambientale pur fornendo grandi benefici per la salute. Il ciclismo, in particolare, è diventato sempre più popolare come mezzo per esercitare e ridurre le emissioni dei veicoli a motore.

giro in bici bicicletta

Il nuoto è un altro sport sostenibile in quanto non produce praticamente alcun materiale di scarto e utilizza anche poca energia rispetto ad altre forme di esercizio, dal momento che è possibile praticarlo anche in acque aperte e non solo in piscine al chiuso. Stesso discorso per la corsa o per l’atletica più in generale. Anche l’escursionismo dovrebbe essere considerato un altro valido sport per chi cerca un’attività sostenibile. Infine, non va dimenticato il golf quando si parla di sport sostenibili, grazie ai progressi fatti di recente iniziative ecologiche sia in campi pubblici che privati.

Come può lo sport contribuire alla sostenibilità?

Lo sport è stato a lungo promosso come un’importante fonte di benessere, un modo per rimanere sani e attivi. Ciò di cui si parla meno, però, è spesso la sostenibilità. Può avere un impatto significativo sull’ambiente e sul modo in cui utilizziamo le risorse naturali nella sua pratica. È importante esaminare come le attività sportive potrebbero essere strutturate per diventare maggiormente sostenibili.

Si può ad esempio prendere in esame la produzione di attrezzature sportive, che dovrebbero essere costruite prediligendo materiali riciclabili e non plastica monouso. Sempre più organizzazioni sportive stanno adottando misure per mitigare questo risultato creando materiali riciclati di alta qualità che siano sia funzionali che estetici. Inoltre, c’è bisogno di prestare attenzione anche ai luoghi in cui queste attività si svolgono. Molti club professionistici coinvolti nel mondo del calcio, ad esempio, si sono fatti carico di iniziative come l’utilizzo dell’energia solare per la manutenzione dell’erba, tramite sistemi di irrigazione che dipendono fortemente dalle risorse provenienti da fonti rinnovabili come il solare termico o le tecnologie fotovoltaiche.

Infine, al di là delle iniziative individuali, lo sport può fungere da piattaforma interconnessa che consente il dialogo tra diversi governi responsabili della gestione su larga scala delle nostre risorse limitate, attraverso strategie di cooperazione internazionale per garantire un futuro sano al nostro pianeta. È chiaro che, se pensato correttamente, può contribuire in modo significativo alla sostenibilità anche attraverso programmi di educazione ambientale rivolti a gruppi di giovani. Per farlo bisogna però agire con convinzione. Prendendo semplici impegni in questo settore oggi possiamo provare a costruire un futuro più luminoso che incorpori un approccio ecologico allo sport in tutto il mondo.

