Il 22 aprile segna un importante evento annuale: la Giornata della Terra. Questa giornata celebra il pianeta su cui viviamo e aumenta la consapevolezza della nostra capacità di proteggerlo. Un momento importante per riflettere sul nostro pianeta, su temi delicati come quello della sostenibilità, sulla necessità di fare tutto ciò che è in nostro potere per fare in modo di regalare un futuro alle prossime generazioni. Ma perché si festeggia proprio in questo giorno? Ecco da dove nasce questa giornata di celebrazioni a livello globale.

Perché il 22 aprile si festeggia la Giornata della Terra?

La Giornata della Terra è nata negli Stati Uniti nel 1970, ma è diventata ormai una celebrazione globale. Si tratta di una festa dedicata alla creazione e all’aumento della consapevolezza delle questioni ambientali, tema particolarmente impegnativo per la nostra generazione e per le prossime. La scelta della data è stata motivata da ragioni semplicissime, essendo il 22 aprile il la data che cade a un mese e un giorno dall’equinozio di Primavera.

Terra

Le origini dell’Earth Day, oggi celebrato in circa 193 paesi, risalgono in realtà a qualche anno dopo. Questo giorno di festa è nato dalla pubblicazione, nel 1962, del libro di Rachel Carson sulla Primavera silenziosa, un manifesto ambientalista. Sette anni dopo la proposta di una giornata per la Terra e per la pace fu portata all’UNESCO dall’attivista John McConnell, e il 21 marzo 1970 venne celebrata la prima edizione.

Ma cosa succede in questa giornata? Si tratta di un evento che non solo richiama l’attenzione su sfide ecologiche critiche come il cambiamento climatico o la perdita di biodiversità, ma motiva anche le persone a compiere passi concreti per ricostruire l’ambiente e rendere il nostro pianeta più sano per le generazioni a venire. Attraverso i programmi e le attività della Giornata della Terra in tutto il mondo, sempre più persone possono acquisire consapevolezza su ciò che possono fare nella loro vita quotidiana per un creare un futuro più sostenibile: dall’attenzione allo spreco di energia in casa, alla riduzione dell’uso di plastica monouso.

La Giornata della Terra offre ogni anno un’opportunità non solo per mostrare gratitudine verso i doni della natura, ma anche per compiere passi significativi verso pratiche di vita sostenibili in modo che le nostre generazioni future possano continuare a godere della bellezza del nostro pianeta.

Cosa fare durante l’Earth Day

La Giornata della Terra è un importante promemoria per invitarci ad agire per la salute del nostro pianeta. Sebbene ci siano molti modi per celebrare questa giornata, esistono alcune attività che calzano a pennello su questa giornata di celebrazioni. Si può piantare un albero, un gesto che aiuta a reintegrare l’ossigeno nell’atmosfera, migliorare la qualità dell’aria, ridurre i livelli di anidride carbonica, fornire ombra, diventare habitat per la fauna selvatica e altro ancora. Si può anche dedicare qualche ora alla raccolta dei rifiuti, per abbellire gli spazi pubblici e impedire alla fauna selvatica di consumarla o di farsi del male.

Ma è possibile trascorrere questa giornata anche sensibilizzando i propri amici sull’importanza di ridurre la produzione di rifiuti domestici. Allo stesso modo, si può cercare di crescere, di imparare, di guadagnare consapevolezza delle questioni ambientali. Uno sforzo che costa poco ma che offre vantaggi significativi. Dedichiamo un po’ di tempo alla lettura di questi argomenti, in modo da essere più preparati riguardo alle scelte future che dovremo fare. Infine, è importante trascorrere del tempo all’aria aperta, entrando a contatto con gli altri e lasciandosi coinvolgere dai movimenti locali per poter comprendere cosa possiamo fare, nel concreto, per aiutare il pianeta a partire dal luogo in cui abitiamo.

