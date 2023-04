Una delle poche eredità positive che ha lasciato la pandemia da Covid è l’attenzione, sempre maggiore, per la pulizia e l’igienizzazione. Il rischio di contagio ha insegnato a moltissime persone, ad esempio, a tenere sempre pulito il proprio smartphone, uno degli oggetti più utilizzati ogni giorno e spesso veicolo di infezioni. Se ti stai chiedendo quale sia il modo migliore per pulire il tuo dispositivo, scopriamo insieme alcuni consigli e quali prodotti è invece meglio evitare.

Come pulire uno smartphone

Una delle cose più banali, ma più importanti, per tenere pulito il proprio smartphone è spolverarne la superficie utilizzando un panno morbido in microfibra o uno spolverino, per rimuovere detriti come polvere, lanugine e sporco che possono accumularsi soprattutto nella parte superiore del dispositivo, dopo qualche giorno.

Ragazza con cellulare

Dopo averlo spolverato, è consigliabile passare alla fase di igienizzazione vera e propria utilizzando un gel o una soluzione a base alcolica. Basta bagnare un panno in microfibra e passarlo sulla superficie per eliminare in un colpo solo eventuali germi che potrebbero essere presenti e che non verrebbero via semplicemente con acqua. Attenzione però a bagnare le componenti interne del telefono, per evitare di danneggiare il dispositivo.

Per una pulizia più completa, puoi anche utilizzare uno spazzolino asciutto o un batuffolo di cotone per pulire le aree più difficili da raggiungere, come le porte per la ricarica o per il jack. Ovviamente, una pulizia così profonda non è necessaria tutti i giorni. Andrebbe però fatta almeno una volta ogni due settimane, facendo attenzione a togliere e pulire anche le eventuali custodie o coperture.

Pulizia del telefono: quali prodotti evitare

La pulizia dei nostri smartphone è una parte essenziale della loro manutenzione, soprattutto quando si tratta di prevenire la crescita di batteri, che possono anche causare malattie. Ma non tutti i prodotti sono uguali e alcuni possono fare più danni che benefici. Ci sono molte sostanze chimiche nocive e potenzialmente tossiche utilizzate in vari prodotti per la pulizia che dovrebbero essere evitate durante la pulizia dello smartphone.

Sono sconsigliati, ad esempio, i prodotti che utilizzano alcol metilico e non isopropilico, perché potrebbero essere in grado di riattivare sostanze chimiche nel dispositivo, provocando corrosione o rottura dei componenti interni. Da evitare anche abrasivi e detergenti aggressivi. Potrebbero infatti graffiare la superficie o rimuovere i ridurre la resistenza del vetro del nostro smartphone.

Anche soluzioni con candeggina o cloro dovrebbero essere evitate, dal momento che potrebbero non solo causare malfunzionamenti e danni alle componenti interne. Insomma, esistono determinati prodotti che non dovrebbero essere avvicinati ai nostri smartphone. Meglio affidarsi ai tanti prodotti specifici per telefoni disponibili su tutti gli store online e nei negozi.

