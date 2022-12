Lo sviluppatore web è una delle figure professionali più richieste dal mercato: vediamo cosa fa e qual è il suo stipendio.

Con l’esplosione della pandemia da Covid-19, anche coloro che erano scettici si sono resi conto di una grande realtà: il mondo del web è il mercato del futuro. È per questo che lo sviluppatore web è diventato una figura professionale super richiesta: vediamo cosa fa e qual è il suo stipendio.

Cosa fa lo sviluppatore web?

Negli ultimi anni come non mai, lo sviluppatore web è una delle figure professionali più richieste. Conosciuto anche come Web Developer, si occupa di progettare, creare e gestire siti web e applicazioni tramite i linguaggi di programmazione. I clienti si rivolgono a questo professionista al fine di ottenere un prodotto per il web che sia corrispondente alle proprie necessità/richieste e, soprattutto, efficace. Nello specifico, uno sviluppatore web deve:

programmare il codice sorgente;

creare l’interfaccia utente;

implementare i sistemi di gestione dei contenuti (CMS);

implementare i sistemi di protezione dei dati.

Pertanto, il Web Developer deve essere specializzato nei linguaggi di programmazione, ma può scegliere di operare in due settori diversi ma complementari: il front end developer o il back end developer. Nel primo caso si occupa soprattutto della parte del sito visibile agli utenti, mentre nella seconda segue tutto ciò che concerne il funzionamento vero e proprio del sito. Volendo, ci si può occupare di entrambi i settori, vestendo i panni di full stack developer.

Sviluppatore web: lo stipendio

Come già sottolineato in apertura, lo sviluppatore web è una figura professionale molto richiesta, specialmente con lo scoppio della pandemia da Covid-19. Il mondo tecnologico cresce ogni giorno di più e quasi tutte le aziende, italiane e non, hanno deciso di avere una vetrina sul web.

In Italia, secondo le stime di Jobbydoo, lo stipendio medio di un Web Developer è di 1.650 euro netti al mese. Generalmente, la retribuzione parte da un minimo di 1.100 euro per un lavoratore alla prima esperienza e può arrivare fino a 2.300 euro ed oltre per il livello Senior.

