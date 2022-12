In cosa consiste il sistema green roof che prevede l’installazione di tetti verdi sui palazzi: i benefici che hanno sull’ambiente.

Un tetto verde, detto in inglese green roof, è un’aggiunta a un sistema di copertura esistente che include caratteristiche essenziali, un sistema repellente per le radici, un telo filtrante, un sistema di drenaggio, un’impermeabilizzazione di alta o media qualità e un terreno di coltura leggero e piante per mantenere la struttura sicura ed ecologica. Quali sono i benefici per l’ambiente?

Green roof: cosa sono i tetti verdi

L’innovazione del tetto verde include la creazione di spazi verdi sulla parte superiore della struttura dell’edificio. Potrebbe essere al di sopra, al livello o al di sotto del livello, ma esiste separatamente o al di sopra del suolo in tutti gli scenari.

Fornisce una vasta gamma di benefici privati ​​e pubblici ed è stato adottato con successo in molti paesi in tutto il mondo. E alcuni di loro incorporano anche botole per tetti ad alta efficienza energetica per avere un accesso facile e sicuro al loro tetto verde.

Edifici con tetti verdi

Esistono due tipi principali di sistemi di copertura verde, l’estensivo e l’intensivo e la quantità di vegetazione utilizzata li differenzia. Mentre un sistema di copertura verde intensivo può contenere o supportare 68 kg di vegetazione per piede quadrato (ossia 0,092903 metri quadrati), i tetti estesi possono contenere fino a 11,3398 kg per piede quadrato.

Intensivo ed estensivo: differenze di manutenzione

La quantità di lavoro richiesta per mantenerli è un’altra cosa che differenzia questi stili l’uno dall’altro. Come suggerisce il nome, gli stili di tetto verde intensivo richiedono più lavoro, poiché include il mantenimento di un giardino vero e proprio e la conservazione separata dei diversi tipi di piante.

D’altra parte, gli stili estensivi, senza restrizioni, sono lasciati crescere naturalmente e si prendono cura di se stessi come farebbero in natura e – quindi – richiedono solo diserbo e fertilizzazione ogni anno.

Per i proprietari di immobili privati, il formato del tetto verde intensivo consente loro di scegliere con cura fiori e piante per ottenere l’aspetto estetico che desiderano. Il design del tetto verde estensivo richiede solo l’accesso o la manutenzione annuale e si ricopre naturalmente di vegetazione, anche se le persone non possono camminare attraverso il suo spazio e godersi la flora.

Entrambi questi formati di tetto verde utilizzano un sistema di stratificazione che stabilisce la base di una fioriera attraverso varie stuoie, terreni e altri materiali diversi per mantenere i nutrienti ed espellere eventuali rifiuti di sottoprodotto.

Attraverso questi strati, il profilo del terreno viene imitato e crea un processo di sistema di drenaggio che consente la filtrazione del liquido in modo sicuro, nutrendo allo stesso tempo le piante.

I vantaggi del sistema green roof

Ci sono vari vantaggi associati al sistema di green roof, sia per l’ambiente che per la comunità.

Esteticamente affascinante come elemento all’interno delle comunità urbane. L’inverdimento urbano promuove una strategia efficace e semplice per abbellire l’ambiente di nuova costruzione, aumentando, nel contempo, le opportunità di investimento;

come elemento all’interno delle comunità urbane. L’inverdimento urbano promuove una strategia efficace e semplice per di nuova costruzione, aumentando, nel contempo, le opportunità di investimento; Migliora la produzione di calore : un tetto verde migliora il calore complessivo prodotto dalle strutture edilizie negli ambienti urbani, coprendo diverse superfici che genereranno più calore;

: un tetto verde migliora il complessivo prodotto dalle strutture edilizie negli ambienti urbani, coprendo diverse superfici che genereranno più calore; Previene l’inquinamento : le piante aiutano a prevenire la distribuzione di polvere e smog, catturando gli inquinanti presenti nell’aria;

: le piante aiutano a prevenire la distribuzione di polvere e smog, catturando gli inquinanti presenti nell’aria; Riduce l’acqua piovana nonché la necessità di gestire l’acqua piovana che si accumula e lo stress esercitato sui sistemi fognari locali;

nonché la necessità di gestire l’acqua piovana che si accumula e lo stress esercitato sui sistemi fognari locali; Aumenta le entrate: la quantità di denaro e lavoro necessari per la costruzione di un tetto verde può creare o aumentare entrate e posti di lavoro nelle imprese locali.

Ci sono, inoltre, benefici per i condomini:

Barriera antirumore : i tetti verdi fungono da barriere naturali e riducono al minimo la quantità di rumore esterno che entrerà in casa;

: i tetti verdi fungono da barriere naturali e riducono al minimo la quantità di rumore esterno che entrerà in casa; Ignifugo : la sua capacità ignifuga fornisce una maggiore protezione dai rischi di incendio;

: la sua capacità ignifuga fornisce una maggiore protezione dai rischi di incendio; Preserva la copertura : poiché le piante ricoprono il tetto, la possibilità di esposizione di diversi elementi è limitata e consente alla membrana del tetto di durare più a lungo rispetto alle coperture non protette;

: poiché le piante ricoprono il tetto, la possibilità di esposizione di diversi elementi è limitata e consente alla membrana del tetto di durare più a lungo rispetto alle coperture non protette; Riduce il consumo di energia: grazie all’eccellente isolamento fornito dal tetto verde, può ridurre significativamente l’energia necessaria per utilizzare la temperatura nella struttura o nella casa.

Inoltre assorbe il calore durante l’inverno e protegge dalle temperature calde durante l’estate, aumentando, nel contempo, il valore della proprietà.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO