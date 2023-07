Secondo l’Istat 1 milione e 400 mila donne scelgono di viaggiare da sole, fenomeno che viene detto femail travelling. Una pausa dalla solita routine, il bisogno di silenzio e tempo per sé, gli interessi che spesso non coincidono con quelli del partner, della famiglia o degli amici. Questi e molti altri possono essere i motivi alla base della scelta di partire da sole con un biglietto per la propria destinazione preferita.

Come viaggiare da sole in sicurezza

Per prima cosa, per organizzare il proprio viaggio, occorre scegliere siti affidabili per evitare di incorrere in problemi durante la vacanza. A tal proposito il più famoso è sicuramente viaggiaredasoli.net la cui responsabile è la Travel Psychologist e Coach Francesca Di Pietro. Ci sono poi i siti permesola.com che si basa su una vera e propria community anche per trovare altre donne con cui fare spalla durante i viaggi o semplicemente confrontarsi. Tra le mete più gettonate per i viaggi da sole ci sono le capitali del Nord Europa o i soggiorni a tema.

Prima di mettersi in viaggio occorre seguire alcuni consigli. Innanzitutto portare poche cose, per viaggiare leggere, e fidarsi del proprio sesto senso evitando situazioni di pericolo. Essere cordiali e fare amicizia può aiutare a sentirsi meno soli in un luogo sconosciuto e a poter chiedere aiuto in caso di bisogno. Prestare attenzione alla sicurezza di un luogo è importante ma anche costruirsela da sole: vestiti, scelta dei quartieri, orari per girare in strada possono essere alcuni degli aspetti da valutare con attenzione. Infine evitare alcool e sostanze stupefacenti in modo da essere sempre lucide e avere il proprio controllo.

Donna in viaggio

I dati sulle donne in viaggio

Oltre ai consigli pratici e alle mete da sogno da scegliere quando si vuole viaggiare da soli vediamo adesso cosa dicono i dati sul fenomeno del femail travelling. Secondo una ricerca di Newsweek negli ultimi dieci anni le donne che decidono di viaggiare da sole sono aumentate del 70%. Lo scorso anno 517 mila hanno scelto il viaggio in solitaria con una crescita del 9,2% rispetto al 2016. Secondo l’Istat sono 1 milione e 400 mila le donne che optano per una vacanza da sole. Per orientarsi prima e durante la partenza anche i social sono d’aiuto.

Tante sono le app e i siti specializzati sul tema. Ad esempio il sito siamosicure.it in caso di emergenza trasforma il proprio smartphone in un dispositivo d’allarme che emette particolari segnali acustici. Da non dimenticare poi di leggere con attenzione viaggiaresicuri.it della Farnesina con le indicazioni sui Paesi più rischiosi in base alla pericolosità sociale, gli eventi metereologici e la sanità. Per i trasporti si può ricorrere a blablablacar.it/ladies-only, mentre su Facebook c’è il gruppo Viaggio sa sola perché dove trovare anche compagne di vacanza.

