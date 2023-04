Con la crescente necessità per le persone di rimanere in contatto, le app per effettuare una videochiamata stanno diventando sempre più popolari. Sul mercato esistono moltissime opzioni tra loro differenti, al punto da rendere la scelta incredibilmente difficile. Per aiutarti a prendere la miglior decisione per le tue esigenze, in quest’articolo ti proponiamo un’analisi di alcuni dei software e delle app più famose e affidabili per riuscire a effettuare videochiamate con semplicità e in totale sicurezza.

Quali sono le migliori app per fare una videochiamata?

Partiamo da Skype, una delle app più famose al mondo. Nata nel 2003, ha moltissime funzioni che la rendono una delle app per videochiamate più comode e facili da usare. Non solo supporta le chiamate vocali, ma permette di effettuare chiamate video in HD, di utilizzare la messaggistica istantanea con semplicità e di condividere lo schermo su più dispositivi, tra cui PC Windows, Mac, altri dispositivi iOS e telefoni Android. Inoltre, può essere utilizzato anche gratuitamente, e questo la rende una delle scelte migliori in assoluto anche per chi non deve utilizzare il programma a scopo professionale.

brindisi aperitivo a distanza videochiamata

Altra soluzione molto importante è Zoom, app basata su cloud che consente agli utenti di ospitare riunioni di grandi dimensioni, fino a un 100 partecipanti, con la sicurezza della crittografia end-to-end per una maggiore sicurezza su normali connessioni internet. Oltre a questi punti di forza, supporta anche le chiamate vocali e i video in HD da qualunque dispositivo o sistema operativo, tramite la sua piattaforma intuitiva, basata su app, senza necessità di download o installazione.

C’è poi anche Messenger, l’app di messaggistica istantanea di Facebook, che permette di effettuare videochiamate con poche opzioni ma di semplicissimo utilizzo, attraverso un servizio simile a quello offerto da WhatsApp. E non possiamo non ricordare FaceTime, altro software basilare ma intuitivo, disponibile per iOS.

Videochiamata da PC: i consigli da seguire

A prescindere dai programmi di videochiamata che hai scelto di utilizzare, è necessario seguire alcune indicazioni prima di procedere. Innanzitutto, devi assicurarti che il software che utilizzi sia compatibile con l’hardware e il sistema operativo del tuo computer. Necessario poi dotarsi di una buona illuminazione, magari facendo attenzione a non avere luci alle proprie spalle e all’assenza di riflessi e luce sul proprio viso, per non distrarre gli utenti che ti guarderanno dai loro schermi. Un ambiente ben illuminato rende la videochiamata molto più fluida.

Importante anche tenere conto della qualità del suono. I PC possono infatti generare a volte rumori di fondo che possono distrarre chi ti ascolta durante le conversazioni. Fai quindi attenzioni al luogo in cui ti trovi, evita videochiamate in ambienti caotici e cerca di utilizzare altoparlanti di buona qualità. Infine, non trascurare un aspetto che può apparire solo superficialmente secondario: i problemi di privacy. Molte riunioni online richiedono informazioni personali che potrebbero potenzialmente essere utilizzate da società di terze parti, a seconda di chi gestisce tali servizi. Per vivere l’esperienza della videochiamata con maggior serenità, informati sulle opzioni di crittografia e sulle caratteristiche del software che stai utilizzando.

In conclusione, le videochiamate da PC hanno rivoluzionato il modo in cui le persone di tutto il mondo comunicano tra loro. Ora che le sono ampiamente disponibili e convenienti, sono diventate uno strumento essenziale per tenersi in contatto e connettersi con persone lontane. Con i progressi della tecnologia negli ultimi dieci anni, non faranno che migliorare, ma devono essere ancora utilizzate con la necessaria attenzione.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO