C’è una criptovaluta diventata famosa in tutto il mondo nei primi giorni di aprile del 2023. Si tratta del Dogecoin, un’alternativa al Bitcoin nata per scherzo ma diventata, nel giro di una decina d’anni, una delle monete virtuali più conosciute e utilizzate a livello internazionale. Scopriamo insieme tutte le curiosità su questa criptovaluta e sul suo rapporto con Elon Musk, che l’ha resa famosa utilizzandola come simbolo di Twitter.

Cos’è la criptovaluta Dogecoin

Il Dogecoin è una criptovaluta nata nel 2013, inizialmente come uno scherzo ispirato al meme di un cane Shiba Inu. Oltre ad essere utilizzata per le transazioni digitali attraverso la sua rete blockchain, ha una comunità attiva, strategie di marketing efficaci e ha organizzato diverse campagne di beneficenza per aumentare la sua popolarità.

Nonostante fosse originaria mente considerata quasi un gioco, il Dogecoin è diventato così ben presto famoso e il suo valore è cresciuto anno dopo anno, arrivando ad essere anche accettata come metodo di pagamento da alcuni negozi. Nel 2021 la sua crescita è arrivata a livelli talmente alti, da portarla nella top 5 delle criptovalute per ricapitalizzazione.

Il simbolo di Dogecoin è la rappresentazione del meme del cane Shiba Inu, da cui prende il nome la criptovaluta. Un’immagine scelta dal creatore della criptovaluta per accentuare il carattere giocoso e divertente del progetto.

Cosa c’entra con Elon Musk

Elon Musk è stato fin dai primi anni di vita della criptovaluta un sostenitore di Dogecoin. Ha espresso il suo supporto sia tramite i social media che in altri modi, permettendo alla moneta di aumentare significativamente di valore. Se, ad esempio, nel 2021 ha annunciato il lancio di un satellite Doge-1 con SpaceX, per lungo tempo si è pensato a un’integrazione di Dogecoin in Twitter.

Il 3 aprile 2023, in effetti, l’imprenditore ha sostituto il simbolo della piattaforma social, il celeberrimo bluebird (l’uccellino blu) proprio con il cane della criptovaluta, facendole lievitare il valore in pochissime ore di oltre il 30%. Una manovra che ha fatto sorgere non pochi dubbi in molti osservatori esterni.

Perché comprare Dogecoin?

Ci sono diversi motivi per investire in questa criptovaluta. Prima di tutto, è considerata un ottimo investimento per chi cerca una soluzione economica ma potenzialmente molto preziosa. Essendo meno costosa di altre, potrebbe rappresentare un investimento accessibile per chi vuole entrare in questo mondo. La spinta di Musk potrebbe poi aumentarne il valore anche nel prossimo futuro. Resta quindi, come minimo, un settore di mercato da dover tenere sotto controllo.

