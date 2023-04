L’orto urbano è la pratica di coltivare piante in un ambiente cittadino. Sebbene non esista una definizione coerente di giardinaggio urbano, è generalmente raggruppato in due segmenti, giardinaggio in container e giardinaggio su tetto. Il giardinaggio in container è molto comune per le persone con piccoli patii, cortili o balconi.

Orto urbano: i benefici per l’ambiente

L’orticoltura urbana abbassa l’impronta di carbonio riducendo le emissioni durante il trasporto di cibo, verdura e frutta da altre regioni o paesi. Alleggerisce, inoltre, il carico sulle aziende agricole in cui l’agricoltura era tradizionalmente praticata, liberando la terra per permettere che si attui la rigenerazione naturale.

Orto urbano

Gli orti comunitari sono appezzamenti di terreno, generalmente situati in una città o in un’area urbana densamente popolata, utilizzati da individui o famiglie per coltivare il proprio cibo. Gli orti possono essere utilizzati anche dai residenti che desiderano vendere alimenti per attività imprenditoriali.

Come funzionano gli orti urbani? Queste strutture consentono alle persone di lavorare insieme per creare spazi belli e produttivi, trascorrendo più tempo all’aria aperta e interagendo di più con i vicini, ma non solo: rappresentano anche un modo per fare nuove amicizie e migliorare la salute mentale e fisica.

Tipologie di agricoltura urbana

Il sito migliore per un orto dovrebbe avere almeno sei ore di luce solare al giorno, un buon drenaggio e circolazione dell’aria e una posizione pianeggiante. Dovrebbe esserci anche una fonte d’acqua nelle vicinanze e un accesso idealmente conveniente al deposito degli attrezzi. Esistono diverse tipologie di orti urbani:

Orti sul retro : permettono la coltivazione del cibo sulla proprietà della casa;

: permettono la coltivazione del cibo sulla proprietà della casa; Giardini tattili : in questo caso, si utilizza di utilizzare lo spazio limitato a disposizione per praticare l’agricoltura senza dover sostenere spese gravose;

: in questo caso, si utilizza di utilizzare lo spazio limitato a disposizione per praticare l’agricoltura senza dover sostenere spese gravose; Paesaggio stradale ;

; Giardinaggio forestale ;

; Serre ;

; Giardini pensili ;

; Pareti verdi ;

; Capriate verticali.

Come si costruisce il giardinaggio urbano? Innanzitutto, bisogna definirne lo spazio. Che abbiate un vialetto, un tetto intero o un’uscita di emergenza, misurate lo spazio che avete a disposizione e decidete le dimensioni del vostro orto.

Perché è difficile avere un orto in un’area urbana? Le due principali barriere che impediscono agli abitanti delle città di coltivare il proprio cibo in modo sicuro sono, infatti, la disponibilità di spazio e suolo privo di sostanze tossiche.

Gli orti comunitari hanno successo? I risultati suggeriscono che gli orti comunitari possono fornire molti benefici per la salute, tra cui un accesso facilitato al cibo, alimentazione più genuina, una maggiore attività fisica e una migliore salute mentale .



