Cambio automatico: in pochi sanno quando usare questa funzione, e poi si fanno i danni

Il cambio automatico non è più una novità. È ormai la scelta più diffusa tra chi acquista un’auto nuova, anche in Italia.

Oggi però lo scenario è cambiato: tra ibridi ed elettriche, il pedale della frizione sta lentamente scomparendo, e con lui anche alcune abitudini radicate negli automobilisti.

Il punto è proprio questo: guidare un’auto automatica non significa solo “non cambiare marcia”, ma anche cambiare mentalità. E non tutti lo fanno.

Il passaggio verso l’elettrificazione ha accelerato una trasformazione già in atto. Nei veicoli elettrici, la trasmissione tradizionale non serve: la coppia è immediata, continua, senza bisogno di rapporti da gestire. Anche nelle ibride, la convivenza tra motore termico ed elettrico rende il cambio manuale sempre meno adatto.

Ma questa evoluzione porta con sé un problema concreto: molti conducenti continuano a comportarsi come se stessero guidando un’auto manuale. Ed è qui che iniziano gli errori.

La posizione “N”: a cosa serve davvero

Tra tutte le modalità disponibili — P, R, N, D — quella che genera più confusione è la “N”, cioè la folle.

In un cambio manuale, mettere in folle è un gesto normale, quasi automatico: si usa in sosta, in discesa, in molte situazioni quotidiane. Ma nel cambio automatico la logica è diversa.

Quando si inserisce la “N”, la trasmissione viene completamente disinnestata. Il motore continua a girare, ma non trasmette più potenza alle ruote. È una funzione pensata per situazioni molto specifiche, non per la guida normale.

Molti automobilisti inseriscono la folle mentre l’auto è ancora in movimento, convinti di risparmiare carburante o di “far scorrere meglio” il veicolo. È un’abitudine che arriva direttamente dal mondo del cambio manuale.

Il problema è che, con un automatico, non funziona così, anzi, succede l’opposto.

Disinnestando la trasmissione:

si perde il freno motore

si aumenta lo stress sull’impianto frenante

si riduce il controllo del veicolo

In discesa, ad esempio, l’auto diventa più difficile da gestire. In condizioni di pioggia o scarsa aderenza, il rischio cresce ulteriormente.

L’idea che la folle faccia risparmiare carburante è ormai superata. I moderni cambi automatici e le centraline elettroniche sono progettati per ottimizzare i consumi in modo autonomo, soprattutto in modalità “D”.

Inserire la “N” durante la marcia può invece:

compromettere la stabilità

aumentare l’usura della trasmissione

creare micro-stress meccanici nel lungo periodo

In pratica, si ottiene l’effetto contrario rispetto a quello desiderato.

Quando ha senso usare la folle

La posizione “N” non è inutile, ma va utilizzata con criterio. Il suo impiego corretto è limitato a casi specifici, come il traino del veicolo o alcune operazioni tecniche. Nella guida quotidiana, invece, non serve praticamente mai, ed è proprio questo il punto che molti ignorano: il cambio automatico è progettato per funzionare al meglio lasciandolo lavorare in autonomia, senza interventi “manuali” ereditati dal passato.