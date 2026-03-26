Citroen Eole, la berlina di lusso che ha anticipato il futuro

La Citroen Eole è molto più di una macchina, bensì si tratta di un veicolo capace di anticipare addirittura il futuro della mobilità su strada.

Linee arrotondate, ruote coperte, un’idea precisa: tagliare l’aria prima ancora di pensarla come un problema. La Citroën Eole arriva al Salone di Parigi del 1986 e sembra fuori contesto, anche per quegli anni. Non è solo una concept, è una dichiarazione tecnica.

Un’auto costruita intorno all’aria

La prima cosa che colpisce è la forma. Tutto è disegnato per ridurre la resistenza. I passaruota sono coperti, davanti e dietro, ma non in modo rigido. Quando si gira lo sterzo, i copriruota si sollevano automaticamente, poi tornano a chiudersi in rettilineo. Un dettaglio che oggi sembra quasi eccessivo, ma che allora aveva un senso preciso.

Il risultato è un numero che ancora oggi fa discutere: coefficiente aerodinamico tra 0,17 e 0,19. Per dare un’idea, molte auto moderne non arrivano a quei livelli. Non è solo una questione di stile, è un lavoro tecnico profondo.

Dietro c’è il lavoro di Geoff Matthews, sotto la direzione di Marc Deschamps. E si vede. L’ispirazione arriva dalla Citroën CX, ma qui si va oltre. Più pulita, più estrema.

Gli interni appartenevano già a un’altra epoca

Apri la porta e il salto è evidente. Non è l’abitacolo tipico degli anni ’80. C’è un cruscotto digitale con schermi LCD, comandi più essenziali, un’impostazione che guarda avanti. Il volante a razza singola, marchio di fabbrica Citroën, resta, ma tutto il resto cambia.

C’erano già dotazioni che oggi diamo per scontate: aria condizionata, ABS, impianto audio integrato. Non come optional, ma parte dell’idea stessa dell’auto. Una berlina di lusso che non si limitava al comfort, ma cercava una nuova direzione.

Sotto la carrozzeria non c’era un esercizio da laboratorio. Il motore era reale, un due litri turbo derivato dalla CX Turbo II. Non un prototipo irrealizzabile, ma qualcosa che poteva funzionare su strada.

Questo rende la Eole diversa da molte concept della stessa epoca. Non era solo un esercizio di design. Era un insieme coerente, con soluzioni che potevano, almeno in parte, essere trasferite su modelli di serie.

Perché non ha mai sfondato sul mercato

E qui arriva il punto che resta sospeso. La Eole non è mai entrata in produzione. Non c’è stata una versione commerciale, non c’è stato un seguito diretto. Alcune soluzioni sono state riprese negli anni successivi, ma l’auto così com’era è rimasta un caso isolato.

Le ragioni non sono mai state chiarite fino in fondo. Costi, complessità, mercato. Probabilmente un mix di tutto questo. Alcune idee erano troppo avanti, altre difficili da industrializzare senza compromessi.

Guardandola oggi, la sensazione è strana. Molte delle cose viste sulla Eole sono diventate normali. L’attenzione all’aerodinamica, gli interni digitali, la ricerca sull’efficienza. Non con quella forma, non con quelle soluzioni estreme, ma il principio è lo stesso.

E allora il dubbio viene spontaneo. Quanto era davvero troppo avanti e quanto invece è stato semplicemente anticipato male nei tempi?

La Citroën di quegli anni lavorava così, spesso al limite. Non tutto arrivava su strada, ma quello che arrivava portava sempre qualcosa in più.

La Eole resta lì, in mezzo. Non abbastanza concreta per diventare un’auto vera, ma troppo concreta per essere solo un esercizio. Una di quelle macchine che non hanno avuto una vita commerciale, ma che continuano a dire qualcosa anche a distanza di decenni.