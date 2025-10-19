La gestione dei documenti di circolazione è cruciale per i conducenti in Italia. Il Codice della Strada richiede la presenza costante di documenti essenziali come la patente, il certificato di assicurazione e il Documento Unico di Circolazione (DUC) all’interno del veicolo. La perdita di uno di questi documenti può causare problemi significativi, in particolare per il DUC, che richiede un iter specifico per la sua sostituzione. È fondamentale dunque sapere come muoversi rapidamente per evitare complicazioni legali e amministrative.

Un uomo firma un contratto di prestito finalizzato per l’acquisto dell’auto nuova

La perdita del Documento Unico di Circolazione: procedura da seguire

Il Documento Unico di Circolazione è uno dei documenti più importanti da tenere in auto. La sua perdita non deve essere sottovalutata, poiché questo documento è essenziale per la circolazione legale del veicolo. In caso di smarrimento, è necessario presentare una denuncia alle autorità competenti. Successivamente, il passo fondamentale è rivolgersi all’Automobile Club d’Italia (ACI). Sul sito ufficiale dell’ACI è disponibile una guida dettagliata, denominata “Perdita dei documenti del veicolo, cosa fare”, che offre istruzioni precise su come procedere. È possibile scaricare i moduli necessari per richiedere una nuova copia del DUC, poiché, secondo il decreto legislativo 98/2017, non è più possibile chiedere un semplice duplicato.

Documentazione necessaria e costi per la sostituzione del DUC

Per ottenere un nuovo Documento Unico di Circolazione, è indispensabile presentare un’istanza unificata, compilata dall’intestatario del veicolo, insieme alla denuncia di smarrimento o furto del documento. Se la sostituzione è richiesta per usura del DUC, è necessario presentare anche il documento originale. Inoltre, un documento di identità valido deve essere incluso nella richiesta. Il processo di sostituzione ha un costo che generalmente non supera i 40 euro, rendendolo un procedimento relativamente semplice e veloce se si seguono correttamente tutte le indicazioni fornite dall’ACI.

Prevenzione e conservazione dei documenti di circolazione

Per evitare di affrontare le complicazioni derivanti dalla perdita del Documento Unico di Circolazione, è consigliabile adottare misure preventive per custodire i documenti in modo sicuro. Mantenere i documenti in un luogo sicuro all’interno del veicolo e controllarne regolarmente la presenza può aiutare a prevenire smarrimenti. La gestione accurata dei documenti non solo evita disagi e spese inutili, ma garantisce anche il rispetto delle normative vigenti, assicurando una guida senza preoccupazioni. È quindi essenziale essere sempre vigili nella gestione dei propri documenti di circolazione.