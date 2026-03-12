Le auto più economiche da comprare nel 2026: alcuni modelli costano meno di 16.000 euro

Comprare un’auto nuova spendendo poco è diventato sempre più difficile, ma non impossibile.

Negli ultimi anni molti automobilisti hanno iniziato a guardare con più attenzione al prezzo di acquisto, cercando modelli semplici, affidabili e con costi di gestione contenuti.

Chi è disposto a rinunciare a qualche optional e a puntare su motori a benzina poco complessi può ancora trovare sul mercato diverse vetture sotto i 16.000 euro. Non sono auto pensate per stupire con tecnologia o prestazioni, ma svolgono perfettamente il loro compito: portare da un punto all’altro con una spesa iniziale relativamente contenuta.

Nel panorama attuale esistono ancora alcune utilitarie e compatte che rappresentano un buon compromesso tra prezzo, consumi e dotazioni. Ecco una panoramica delle auto più economiche disponibili sul mercato, partendo dai modelli con il listino più accessibile.

Dacia Sandero resta il riferimento tra le auto economiche

Tra le vetture più convenienti in assoluto continua a distinguersi la Dacia Sandero Streetway. Il prezzo di partenza della versione Essential con motore SCe 65 è intorno ai 14.800 euro, una cifra che la rende ancora oggi una delle scelte preferite da chi cerca il massimo rapporto tra prezzo e spazio.

Sotto il cofano lavora un tre cilindri benzina da circa 67 cavalli abbinato al cambio manuale a cinque marce. Non è un motore pensato per prestazioni sportive, ma consente consumi medi di circa 5,4 litri ogni 100 chilometri, un dato interessante per chi usa l’auto ogni giorno.

Renault Clio tra prezzo accessibile e dotazioni complete

Anche la Renault Clio rientra tra le auto più convenienti, soprattutto nelle versioni della precedente generazione ancora disponibili nelle concessionarie. Con un prezzo che parte da circa 14.950 euro offre già una dotazione piuttosto completa per la categoria.

La presenza del sistema multimediale con schermo da 7 pollici, della strumentazione digitale e dei cerchi in lega rende la Clio una delle utilitarie più equilibrate per chi cerca qualcosa di economico ma non troppo spartano.

Mitsubishi Space Star e le ultime occasioni disponibili

La Mitsubishi Space Star è una delle auto più economiche rimaste sul mercato, anche se ormai si trova principalmente tra le ultime unità disponibili. Con un prezzo vicino ai 15.900 euro offre un motore benzina da 71 cavalli e consumi medi attorno ai 4,9 litri per 100 chilometri.

La dotazione resta essenziale ma sufficiente per l’uso quotidiano, con climatizzatore manuale e vetri elettrici anteriori già inclusi.

EVO 3 ed EVO 5 portano i SUV tra le auto economiche

Nella fascia più accessibile del mercato stanno comparendo anche alcuni piccoli SUV. È il caso della EVO 3, che con circa 15.900 euro propone cerchi in lega da 17 pollici, infotainment con schermo da 9 pollici e telecamera di retromarcia.

La EVO 5 parte dallo stesso prezzo ma offre dimensioni leggermente maggiori e un motore turbo da 127 cavalli, una soluzione rara nella fascia più economica del mercato.

Un modello molto conosciuto dagli automobilisti italiani è la Fiat Pandina, erede della storica Panda. La versione mild hybrid con motore 1.0 da 65 cavalli parte da circa 15.950 euro e rimane una delle scelte più pratiche per la città.

Anche la Seat Ibiza rientra tra le vetture con il miglior rapporto tra prezzo e dotazioni. Con un listino vicino ai 16.000 euro offre fari full LED, quadro strumenti digitale e infotainment con schermo touch.

Nella parte finale della classifica troviamo la Citroen C3, che nella versione base parte da circa 16.400 euro con motore turbo benzina da oltre 100 cavalli.

Chi preferisce invece un’auto economica ma con alimentazione alternativa può guardare alla Dacia Sandero Stepway GPL, che con un prezzo di circa 16.500 euro propone un motore turbo benzina e GPL capace di ridurre sensibilmente i costi di rifornimento.