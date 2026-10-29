Il Gruppo Volkswagen ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con una perdita operativa di 5,82 miliardi di euro, un risultato che ha immediatamente scosso i mercati e riacceso il dibattito sulla tenuta del colosso automobilistico tedesco. La perdita Volkswagen nel terzo trimestre rappresenta uno dei momenti più difficili nella storia recente del gruppo, e tra i fattori che hanno pesato sul bilancio figura in modo rilevante la svalutazione della partecipazione in Porsche.

Una perdita operativa che non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche

I numeri comunicati al mercato parlano chiaro. Volkswagen ha registrato, nel periodo luglio-settembre 2026, una perdita operativa che alcune fonti indicano in 5,82 miliardi di euro e altre, con lievi differenze legate probabilmente a diversi criteri contabili, arrotondano a 5,9 miliardi di euro. In entrambi i casi, la portata del dato è inequivocabile.

Tra gli elementi che hanno contribuito a questo risultato, la svalutazione della quota detenuta in Porsche è citata come uno dei fattori più significativi. Volkswagen controlla ancora una quota rilevante della casa di Stoccarda, quotata separatamente in borsa, e il riallineamento del valore contabile di quella partecipazione ha avuto un impatto diretto sul conto economico del gruppo nel trimestre.

Non si tratta di una voce tecnica trascurabile: le svalutazioni di questo tipo possono trasformare un trimestre in difficoltà in un trimestre con perdite di dimensioni eccezionali, e questo è esattamente ciò che sembra essere accaduto tra luglio e settembre 2026.

Antlitz chiede una svolta: il segnale di un’urgenza reale

A rendere ancora più significativa la situazione è la presa di posizione pubblica di Antlitz, figura di riferimento ai vertici del gruppo, che ha esplicitamente invocato una Wende — una svolta — per Volkswagen. Il fatto che un dirigente di primo piano chieda apertamente un cambiamento di rotta in un momento in cui si comunicano perdite operative di questa entità è un segnale che va letto con attenzione.

Non si tratta di una dichiarazione di routine. Quando chi guida un’azienda parla pubblicamente di necessità di svolta, sta riconoscendo che il percorso attuale non è sostenibile. La perdita Volkswagen nel terzo trimestre non è quindi soltanto un dato contabile: è lo specchio di tensioni strutturali che il gruppo deve affrontare con urgenza.

Cosa significhi concretamente questa svolta — se implichi tagli, revisioni strategiche, riposizionamenti di mercato o altro — non è al momento dettagliato nelle fonti disponibili. Ma il tono della comunicazione non lascia spazio a letture rassicuranti.

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Perché questa perdita conta anche per chi non possiede azioni Volkswagen

Immagine generata con AI

Volkswagen non è soltanto una delle maggiori case automobilistiche del mondo: è un sistema industriale che coinvolge direttamente centinaia di migliaia di lavoratori in Europa, inclusa l’Italia attraverso la rete di concessionarie, fornitori e indotto. Quando un gruppo di queste dimensioni registra perdite operative superiori ai cinque miliardi in un singolo trimestre, le conseguenze si propagano ben oltre i mercati finanziari.

Per i consumatori, una Volkswagen sotto pressione potrebbe tradursi in decisioni difficili su gamma di prodotti, investimenti in nuovi modelli e politiche di prezzo. Per i lavoratori del settore, il segnale è ancora più diretto: ristrutturazioni, revisioni dei piani produttivi e possibili ridefinizioni delle capacità manifatturiere sono scenari che diventano più probabili quando i conti peggiorano in modo così netto.

Per chi segue il mercato dell’auto — e in Italia sono in molti, dato che Volkswagen è uno dei marchi più venduti nel paese — capire la solidità del gruppo dietro il proprio veicolo non è un esercizio astratto. È informazione utile.

Il contesto di un settore in trasformazione accelerata

Il trimestre negativo di Volkswagen si inserisce in un momento già complesso per l’industria automobilistica europea. La transizione verso la mobilità elettrica richiede investimenti enormi, mentre la domanda di veicoli elettrici in diversi mercati chiave non cresce ai ritmi che i produttori avevano previsto. A questo si aggiungono le pressioni competitive globali, con produttori asiatici sempre più competitivi sia sul segmento elettrico sia su quello tradizionale.

Volkswagen si trova quindi a gestire una fase in cui i costi della transizione sono già in atto, ma i ritorni attesi tardano ad arrivare nella misura necessaria. La svalutazione di Porsche ha amplificato il risultato negativo del trimestre, ma il quadro di fondo richiede risposte strategiche che vadano oltre la gestione contabile di singole partecipazioni.

I dati del terzo trimestre 2026 sono disponibili e commentati anche attraverso Borsa Italiana, che ha seguito la vicenda con aggiornamenti puntuali nella giornata del 29 ottobre.

La perdita Volkswagen nel terzo trimestre è ora sul tavolo degli analisti, degli investitori e dei sindacati. Le prossime settimane diranno se la svolta invocata da Antlitz troverà forma in decisioni concrete, o se resterà per ora un segnale d’allarme in attesa di risposta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.