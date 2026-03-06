Porsche vola, Maserati rallenta: il divario che preoccupa il lusso automobilistico

Il mercato automobilistico globale sta vivendo una fase di trasformazione profonda, soprattutto nel segmento premium e luxury dove la competizione tra marchi storici si sta facendo sempre più intensa. Negli ultimi mesi alcuni dati di vendita hanno evidenziato una distanza sempre più marcata tra due nomi iconici dell’automotive europeo: Porsche e Maserati.

La differenza non riguarda soltanto il volume di auto vendute, ma soprattutto la velocità con cui i due marchi stanno evolvendo nel mercato globale. I numeri raccontano infatti una storia piuttosto chiara: mentre il marchio tedesco continua a consolidare la propria posizione tra i costruttori di lusso più solidi al mondo, la casa del Tridente si trova ad affrontare una fase molto più complessa.

Un dato che racconta tutto il divario

Uno dei numeri più discussi negli ultimi giorni fotografa bene la situazione. Porsche è riuscita a vendere in appena undici giorni lo stesso numero di vetture che Maserati ha consegnato nell’arco di un intero anno.

Nel 2025 il costruttore di Stoccarda ha chiuso con 279.449 auto consegnate a livello globale, un risultato che conferma la forza commerciale del brand e la capacità di mantenere alta la domanda anche in una fase di grande cambiamento tecnologico per il settore.

Maserati, nello stesso periodo, si è fermata a circa 7.900 immatricolazioni globali, una cifra che evidenzia un divario davvero significativo rispetto ai principali competitor del segmento premium.

Il rallentamento del marchio del Tridente

Dietro questi numeri si nasconde una situazione più ampia che riguarda il posizionamento del marchio italiano nel mercato globale del lusso automobilistico. Negli ultimi mesi le consegne Maserati hanno registrato una contrazione di circa il 30%, un calo che ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche sui risultati economici.

Il fatturato è sceso fino a circa 790 milioni di euro, un livello che mette in evidenza quanto il marchio stia attraversando una fase delicata, nonostante i tentativi di rilancio avviati negli ultimi anni all’interno del gruppo Stellantis.

Questa frenata commerciale riflette una combinazione di fattori: il cambiamento della domanda nel segmento luxury, la forte pressione competitiva dei marchi tedeschi e l’evoluzione tecnologica verso l’elettrificazione, un passaggio che molti brand stanno affrontando con velocità diverse.

Porsche continua a rafforzare la propria posizione

Se Maserati si trova a gestire una fase di transizione complessa, Porsche sembra invece aver trovato un equilibrio molto solido tra heritage del marchio, innovazione tecnologica e capacità commerciale globale.

Il brand tedesco è riuscito negli ultimi anni a espandere la propria gamma mantenendo allo stesso tempo un’identità molto riconoscibile. Modelli come la 911 continuano a rappresentare un’icona del marchio, mentre SUV come Cayenne e Macan hanno ampliato il pubblico senza snaturare il posizionamento premium.

Questa strategia ha permesso a Porsche di consolidare la propria presenza nei mercati più importanti, dalla Cina agli Stati Uniti, garantendo volumi di vendita che pochi altri marchi luxury riescono oggi a raggiungere.

Un mercato sempre più polarizzato

Il divario tra Porsche e Maserati riflette anche un fenomeno più ampio che sta caratterizzando l’intero settore automotive di fascia alta. Il mercato sta diventando sempre più polarizzato, premiando quei marchi capaci di combinare tradizione, innovazione tecnologica e solidità commerciale su scala globale.

In questo scenario i brand che attraversano fasi di ristrutturazione o riposizionamento rischiano di perdere terreno molto rapidamente, soprattutto in un segmento dove la percezione del marchio gioca un ruolo fondamentale.

La sfida per il futuro di Maserati

Per Maserati la sfida dei prossimi anni sarà proprio quella di ritrovare una traiettoria di crescita stabile, rafforzando il proprio posizionamento nel segmento luxury e accelerando allo stesso tempo lo sviluppo delle nuove piattaforme tecnologiche.

Il marchio italiano continua ad avere un patrimonio enorme in termini di storia, design e identità. Tuttavia, in un mercato globale sempre più competitivo, questi elementi da soli non bastano più.

Servono strategie chiare, prodotti forti e una presenza internazionale capace di competere con i grandi protagonisti del settore. E guardando ai numeri attuali, la distanza da colmare rispetto a Porsche appare ancora piuttosto ampia.