Una scelta che nasce dalla voglia di stare al passo coi tempi e di costruire un futuro solido e libero dalle emissioni: Acea Energia ha fatto una scelta, quella di tutelare l’ambiente, ridurre le emissioni di anidride carbonica e favorire la transizione energetica. Questa mission ha portato Acea Energia a essere sempre più green e, oggi, può dirsi realmente 100% sostenibile. Una commodity a impatto zero da presentare al pubblico grazie anche a due testimonial di eccezione e al nuovo concorso di Acea Energia: “Una vincita che farà ECO”.

La scelta green di Acea Energia

Come fa Acea Energia ad essere così green? Per quanto riguarda la Luce 100% green, l’ energia elettrica fornita è attestata da “Garanzia d’Origine” ossia dalla certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate per la produzione di energia elettrica.

Invece, per quanto riguarda il Gas, la soluzione è lo 0% di CO2 con compensazione delle emissioni di anidride carbonica. Come? Grazie all’acquisto di crediti di carbonio certificato (VER: Verified Emission Reduction). I crediti consentono la riduzione delle emissioni di gas nell’atmosfera grazie al sostegno di progetti internazionali e aiutano ad essere competitivi per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite. I progetti ai quali partecipa Acea Energia, in Perù e in India, permettono, infatti, di compensare le emissioni di CO2, per essere dalla parte dell’ambiente al 100%.

REDD+ Tambopata National Reserve in Perù è il progetto che opera in Perù, nella riserva Tambopata-Bahuaja a Madre de Dios. Grazie all’intervento contro la deforestazione le emissioni verranno ridotte di oltre 4,2 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2021.

300MW Hydropower è, invece, il progetto attivo in India, con obiettivo di realizzare una centrale idroelettrica ad acqua per dare energia rinnovabile alle comunità locali.

La campagna di comunicazione con Frank Matano ed Emanuela Fanelli

Per dare spazio alla scelta di Acea Energia è stata studiata e realizzata una campagna di comunicazione che prevede 1.300 spot radio oltre a uscite sui quotidiani, in televisione e una video strategy ad hoc che prevede oltre 27 milioni di visualizzazioni. I testimonial di questa campagna sono l’irresistibile Frank Matano ed Emanuela Fanelli. La coppia racconterà, come solo loro sanno fare, la semplicità di rispettare l’ambiente grazie alle soluzioni ECO di Acea Energia.

Concorso “Una vincita che farà ECO”

Ma non finisce qui. Acea Energia ha infatti lanciato un nuovo concorso: “Una vincita che farà ECO” con in palio due Fiat 500 Passion Cabrio 100% elettriche. Per le nuove offerte sottoscritte è valido fino al 31 luglio mentre, per chi è già cliente, è possibile partecipare a patto che sia stata sottoscritta un’offerta prima del 6 giugno del 2021. Partecipa al concorso: hai tempo fino al 31 ottobre 2021 per inserire i tuoi dati e attendere l’estrazione fortunata. Il concorso è dedicato a tutti coloro che scelgono una tra le offerte luce e/o gas 100% ECO e che vogliono promuovere uno sviluppo realmente sostenibile.

Puntare su Acea Energia a questo punto vuol dire scommettere su uno stile di vita più attento e senza compromessi, mosso dal concetto di sostenibilità, trasparenza e rispetto per il futuro green di tutti.