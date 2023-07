Dal mese di giugno 2023, ad Alba il plogging è uno sport istituzionalizzato, con tanto di albo e regolamento da rispettare. Il comune piemontese è il primo al mondo ad aver avuto un’idea del genere e ha messo a disposizione dei plogger anche un kit gratuito.

Alba è la prima città al mondo ad istituzionalizzare il plogging

La città di Alba, situata in provincia di Cuneo, ha raggiunto un primato mondiale importante. Il consiglio comunale ha istituzionalizzato il plogging, lo sport che unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti. Sono stati creati un regolamento e un albo dedicati ed è stata fissata una giornata mensile dedicata all’attività sportiva ed ecologica. Non solo, il Comune della cittadina piemontese ha deciso anche di offrire un apposito kit a quanti diventano plogger, composto da: sacchetti, adesivi, guanti e una sacca.

Alba è diventata così la prima città al mondo aver aver istituzionalizzato il plogging, promuovendo sia l’attività fisica che la cura dell’ambiente. Quanti hanno compiuto 18 anni possono iscriversi gratuitamente all’albo e ottenere il kit. Non solo, riceveranno anche una serie di informazioni utili inerenti la corretta raccolta dei rifiuti e alcune norme di sicurezza da rispettare. La giornata dedicata alla disciplina sportiva è stata fissata per ogni primo lunedì del mese.

Plogging ad Alba: le prossime giornate in calendario

La decisione di istituzionalizzare il plogging ad Alba è stata comunicata alla popolazione lo scorso 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Il riscontro è stato subito positivo, tanto che il consiglio comunale si è subito messo al lavoro. Le prossime giornate mensili sono fissate per: 3 luglio, 4 settembre, 2 ottobre e 6 novembre. Il primo appuntamento, andato in scena il 5 giugno, ha raccolto 40 plogger, capitanati dalla cooperativa ERICA di Roberto Cavallo, ecorunner e seguace del plogging, ed Erik Ahlström, runner e atleta svedese. Il gruppo, diviso in nove squadre, ha raccolto ben 90 kg di rifiuti nel centro di Alba.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO