C’è chi prenota con mesi d’anticipo un tavolo da St. Hubertus a San Cassiano o all’Enoteca Pinchiorri di Firenze, due dei nomi stellati di punta della Guida Michelin italiana, e poi nel fatidico giorno del pranzo o della cena non si presenta. Il motivo? Fare affari con l’app Appointment Trader. Sul modello del trading, il sito si è inventato un nuovo business: il bagarinaggio delle prenotazioni nei ristoranti di lusso.

Appointment Trader, come funziona?

Fondato nel 2021 di Jonas Frey, Appointment Trader si presenta come “il marketplace per appuntamenti e prenotazioni”. L’idea è semplice: una piattaforma dove guadagnare sulle prenotazioni, specie in quei locali rinomati dove per assicurarsi un tavolo sono necessarie lunghissime liste d’attesa.

Su Appointment Trader diventa facile accaparrarsi un tavolo nel proprio ristorante o hotel dei sogni perché c’è qualcuno che lo fa al tuo posto. Per avere la prenotazione, basta pagare. È il funzionamento del sito: gli utenti possono prenotare senza acconto e ad un prezzo accessibile e rivendere il tavolo sul mercato a un prezzo maggiore. A vendita avvenuta, la piattaforma ci guadagna incassando il 20-30% della transazione.

Con Appointment Trader mangiare da Casa Bella è un affare

Le città più quotate sono New York, Los Angeles e Miami, ma non mancano eccellenze tutte italiane. Ad esempio dai fratelli Roscioli a Roma, una delle migliori gastronomie capitoline. Per mangiare formaggi, salumi, conserve, salse e vino alla salumeria con cucina tra le stradine del centro storico a ridosso di Campo de’ Fiori, il prezzo medio della prenotazione è di 135 dollari.

I prezzi salgono al Ristorante Cracco di Milano e all’Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena, ma schizzano alle stelle a Parigi. Per prenotare un tavolo da Loulou, il ristorante di Gille Malafosse all’interno del Musée des Arts Décoratifs nel cuore del Louvre, si può arrivare a spendere 320 dollari.

Sukiyabashi Jiro, prenotazioni possibili con Appointment Trader

Nonostante abbia perso le tre stelle Michelin, il leggendario Sukiyabashi Jiro, un fenomeno globale dal 1965 (e da 300 euro a pasto), ha ancora la lista d’attesa più lunga del mondo. Per evitare di dover corrompere qualcuno e prendere posto ad uno dei dieci tavoli del locale, Appointment Trader offre una prenotazione ad una media di 95 dollari.

Stando ai numeri diffusi dal portale, il sistema elaborato da Jonas Frey funziona: il giro d’affari dell’app è già di 2,4 milioni di dollari. Ancora più impressionanti sono i guadagni fatti da alcuni utenti: il record appartiene a MaternalRecord73, che nell’arco di un mese è riuscito a guadagnare dal reservations trading la bellezza di 26.697 dollari.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO