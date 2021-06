Le promozioni vantaggiose e i deal da non farsi scappare in occasione dell’Amazon Prime Day 2021 se si ha un abbonamento al gigante delle vendite online.

Come ogni anno, per gli abbonati al gigante delle vendite online, arriva l’Amazon Prime Day 2021, giorni in cui gli utenti possono approfittare di promozioni vantaggiose su migliaia di articoli disponibili sull’e-commerce ideato da Jeff Bezos. Sulla piattaforma, saranno presenti tanti deal interessanti e, nel calderone delle offerte, ci si può facilmente perdere. Pertanto, vi consigliamo le categorie da tenere sott’occhio per il Prime Day che quest’anno avrà luogo il 21 e il 22 giugno 2021.

Amazon Prime Day 2021: la data di inizio e come accedervi

Arriva l’Amazon Prime Day 2021, l’evento che, ogni anno, il gigante delle vendite online dedica ai suoi clienti e anche a quelli futuri visto che, con le sue offerte, punta ad attirare nuovi abbonati al servizio Prime. Il 21 e il 22 giugno sono i giorni stabiliti per poter fruire delle promozioni e, qualora non si è ancora iscritti alla piattaforma, si può optare per il piano Prime, godendo di 30 giorni di prova gratuita, dopo i quali si può disdire l’abbonamento, senza costi o penali.

ale la pena, dunque, sbirciare tra gli affari orari e giornalieri previsti dall’e-commerce, sfruttando, eventualmente, la spedizione veloce e gratuita su migliaia di articoli in catalogo. Il post di Amazon su Instagram:

Per evitare di perdere l’offerta che attendiamo da tanto, si possono inserire gli articoli già da ora nel carrello, per poi controllare, nei giorni previsti, se saranno scontati o meno. Altrimenti, si può controllare la sezione delle offerte nelle giornate prestabilite e afferrare l’affare del momento. Solitamente, le categorie maggiormente scontate sono l’alimentazione, l’elettronica, il cucito e l’artigianato, nonché quella dedicata all’arte.

Le date del Prime Day sono state anticipate, come spiega il CFO, Brian Olsavsky, al fine di non mettere gli utenti nella condizione di scegliere tra lo shopping online e gli Europei di calcio e/o le Olimpiadi di Tokyo, ma anche per evitare che le consegne subiscano rallentamenti in fase di trasporto nel mese di luglio.

Le offerte da tenere sott’occhio

Le promozioni – come vi anticipavamo – saranno trasversali e toccheranno diverse categorie presenti sul sito. Pertanto, è a discrezione dell’acquirente scegliere la sezione che più gli aggrada per effettuare i propri acquisti. Al di là di questo, è possibile tenere sotto controllo specifiche categorie, una tra queste è proprio quella relativa al comparto tecnologico. In questi due giorni, infatti, saranno scontati smartphone, televisori, dispositivi elettronici per la casa che avranno sconti anche sostanziosi. Lo stesso vale anche per il settore informatico: potrebbe essere l’occasione giusta per cambiare il proprio computer o notebook, ma anche per acquistare periferiche nuove, come mouse e microfoni, ma anche chiavette USB per archiviare i dati.

Merita attenzione anche la sezione bellezza, che sarà caratterizzata da offerte su migliaia di cosmetici e prodotti per la cura della persona, che spaziano dal trucco alla manicure e pedicure, fino alla cura dei capelli e del corpo. Anche gli alimentari e i prodotti per la cura della casa saranno essere soggetti a scontistica, pertanto si potrà approfittare delle offerte sui prodotti per la casa e i prodotti alimentari venduti su Amazon, risparmiando anche fino al 50%.

In una nota ufficiale, il colosso di Seattle ha espresso il proprio entusiasmo sul ritorno di questi due giorni speciali di offerte, spiegando quanto segue: “Siamo entusiasti del ritorno del Prime Day e non vediamo l’ora di offrire risparmi incredibili ai nostri utenti grazie alla collaborazione con i nostri partner e piccole imprese, continuando a garantire la sicurezza dei nostri dipendenti“.

Fonte foto in copertina: https://pixabay.com/it/photos/online-shopping-amazon-negozio-4532460/