Gli episodi di animali maltrattati o abbandonati sono all’ordine del giorno e quasi sempre una segnalazione tempestiva potrebbe salvargli la vita. Per questo la Lav (Lega AntiVivisezione), onlus che fin dal 1977 si batte per tutelare gli animali, in collaborazione con le forze dell’ordine ha creato un’applicazione e i primi due sportelli territoriali contro i maltrattamenti che sono stati inaugurati l’11 e 12 gennaio a Verona e Trento.

Come funzionano gli sportelli territoriali per gli animali maltrattati

Grazie alla segnalazione immediata agli sportelli territoriali qualsiasi animale in difficoltà potrà ricevere il tempestivo soccorso da situazioni di soprusi. Oltre ai maltrattamenti degli animali si potranno segnalare anche uccisioni, abbandoni, avvelenamenti e vendita illegale.

Dopo la segnalazione, e dopo le opportune verifiche, le forze dell’ordine interverranno per mettere in salvo l’animale recandosi nel luogo indicato. I due centri territoriali di Verona e Trento, inaugurati recentemente, potrebbero essere solo i primi di tanti altri punti che dovrebbero essere aperti più avanti. Recarsi allo sportello e fare la segnalazione sarà facile e immediato per chiunque.

cane

L’App per segnalare gli animali maltrattati

I primi due sportelli territoriali inaugurati non sono l’unica iniziativa messa in campo per tutelare gli animali e segnalare eventuali maltrattamenti. In un momento in cui l’attenzione agli animali è sempre maggiore, e nascono anche progetti che permettono l’ingresso degli animali in ospedale, la onlus Lav ha messo a punto un’applicazione.

Grazie a quest’ultima si potrà segnalare la località in cui sta avvenendo il maltrattamento (in questo momento è possibile farlo solo a Verona e Trento) e si dovrà indicare il tipo di abuso, il luogo e l’animale coinvolto. Vanno poi lasciati i propri dati e, nello spazio apposito, raccontati gli eventi. Le autorità e l’associazione interverranno al più presto.

