Luglio 2025 porta con sé importanti novità per i beneficiari dell’Assegno Unico Universale, con un aumento degli importi grazie alla perequazione automatica basata sull’indice ISTAT. INPS ha pubblicato il calendario dei pagamenti, specificando le date di accredito per pensioni, sussidi e nuove misure di sostegno al reddito.

Gli importi dell’assegno unico vengono incrementati dello 0,8%, un beneficio che durerà fino al 30 giugno 2026, a vantaggio delle famiglie con figli e soggetti con disabilità. Inoltre, il mese di luglio vede anche il pagamento dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, misure che sostituiscono il Reddito di cittadinanza. I pagamenti delle pensioni seguono il consueto calendario basato sulle iniziali del cognome.

Assegno Unico Universale: aumenti e modalità di pagamento

L’Assegno Unico Universale per le famiglie verrà accreditato tra il 16 e il 20 luglio per coloro che già lo ricevono regolarmente. Chi ha presentato una nuova domanda a giugno o ha avuto variazioni nell’importo, dovute a modifiche dell’ISEE o della composizione familiare, riceverà l’importo entro la fine del mese. Questo assegno, che non dipende dal reddito ma è proporzionato al numero dei figli e alla loro disabilità, subisce un incremento dello 0,8% grazie alla perequazione automatica. L’INPS sottolinea l’importanza di un ISEE aggiornato per evitare interruzioni nei pagamenti.

Nuove misure di sostegno al reddito: Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro

A luglio, vengono erogati anche i pagamenti per l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro, due misure che hanno preso il posto del Reddito di cittadinanza. Il pagamento per coloro che hanno presentato domanda a giugno inizierà dal 15 luglio, mentre per i beneficiari già in carico nei mesi precedenti si dovrà attendere fino al 27 luglio. Queste misure mirano a supportare le famiglie e i lavoratori in difficoltà economica, fornendo un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane.

Pensioni di luglio: modalità di pagamento e calendario dettagliato

Il pagamento delle pensioni per il mese di luglio seguirà il solito schema: il primo giorno del mese per chi ha l’accredito su conto corrente bancario o postale. Chi preferisce ritirare la pensione in contanti dovrà attenersi al calendario basato sull’iniziale del cognome presso gli sportelli di Poste Italiane. Nel dettaglio, il calendario prevede che i pensionati con cognomi dalla A alla B si rechino agli sportelli il 1° luglio, quelli con cognomi C e D il 2 luglio, e così via, fino ai cognomi dalla S alla Z il 7 luglio. Questo sistema mira a evitare assembramenti e garantire una distribuzione ordinata dei pagamenti.