Carolina, una bambina di Lecce, ha regalato una fornitura di gelato a poveri e bisognosi. Succede nel capoluogo del Salento, dove Carolina, al momento della prima comunione, ha rinunciato ai regali e alle bomboniere per devolvere il denaro in favore di una serie di iniziative benefiche. L'attività che ha intercettato la sua voglia di generosità ed inclusione è Defriscu, la gelateria sociale artigianale di via Palmieri, in pieno centro storico.

Bambina di Lecce regala gelato ai poveri

Nata nell’ambito del progetto Ri-Partenze, Defriscu è un progetto della Fondazione di Comunità del Salento, organizzazione presieduta da Ada Chirizzi che organizza e promuove attività di solidarietà per migliorare le condizioni dei cittadini più fragili e deboli. La gelateria ha la particolarità di assumere aspiranti gelatai e commessi con diverse difficoltà nella vita, da emarginati a giovani con sindrome di Down, ma che vogliono riscattarsi con il lavoro.

All’interno di Defriscu lavorano i gelatai dell’associazione di promozione sociale PosSiamo, no profit creata da un gruppo di genitori di persone con abilità diverse per aiutarli con laboratori professionali e di vita indipendente. La gelateria, inoltre, ha avviato collaborazioni con la Mieleria di Melendugno e l’Apis Puglia, l’associazione di apicoltori professionisti e amatoriali che promuovono l’apicoltura biosostenibile e l’apiterapia.

Un gelato al gusto di riscatto e felicità: è quello di Defriscu

È a Defriscu che Carolina si è rivolta dopo aver conosciuto il negozio di via Palmieri insieme ai suoi genitori. La bambina ha scelto di rinunciare ai regali che avrebbe ricevuto e alle bomboniere per la comunione, invitando la madre a risparmiare quei soldi e destinarli per sostenere le attività della gelateria sociale e della Fondazione.

Con la cifra ricavata, la Fondazione di Comunità del Salento realizzerà dei coupon per l’acquisto di gelati da distribuire alle persone svantaggiate e in stato di bisogno. La Caritas diocesana di Lecce si è fatta carico di collaborare con la Fondazione per dare i voucher ai bisognosi che non possono permettersi un gelato nei giorni di afa estiva.

Rinuncia ai regali della comunione per i bisognosi

Non è la prima volta che Defriscu e Fondazione di Comunità del Salento sono coinvolti in progetti di questo tipo. Durante le festività di Natale hanno invitato i leccesi a comprare i tipici purceddhruzzi (gli gnocchetti di pasta fritta passati nel miele, aromatizzati con scorza d’arancia e cannella e ricoperti di confettini colorati) preparati dalle maestre pasticcere della gelateria, donne che stanno conoscendo una rinascita dopo una vita difficile.

Ri-Partenze, il contenitore nel quale si inserisce Defriscu, vuole rilanciare il senso di comunità e combattere la vulnerabilità sociale con un modello innovativo e sostenibile d’aiuto alle persone in difficoltà, coinvolgendo aziende, associazioni ed enti con concrete azioni di inserimento lavorativo. Tra gli altri progetti della Fondazione di Comunità del Salento spicca anche Agricoltura sociale 4.0, un percorso di miglioramento delle condizioni economico-sociali del territorio salentino attraverso un approccio innovativo al settore agricolo.

