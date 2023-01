Il regalo di Matteo Berrettini, campione di tennis: gelati per dodici mesi ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica di Rimini.

Combattere il cancro con un gelato. Sembra un paradosso, eppure è una cura reale per tantissimi bambini che sono ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini. Per alcuni di loro si tratta dell’unico alimento che riescono a ingerire per fronteggiare le conseguenze delle chemio, per altri è un modo per rendere più dolce la permanenza in reparto. Per un anno, i piccoli pazienti non dovranno preoccuparsi perché hanno coni e coppette con cui deliziarsi: Matteo Berrettini ha infatti messo loro a disposizione una fornitura di gelati per dodici mesi.

Il tennista romano ha sostenuto con una donazione Atleti al tuo fianco, progetto bresciano guidato dal dottor Alberto Tagliapietra che coinvolge sportivi famosi del presente e del passato per migliorare la vita di chi affronta un tumore e supporta le famiglie dentro e fuori dall’ospedale. Questi fondi sono stati destinati all’Arop (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica), il reparto di oncoematologia pediatrica di Rimini.

L’organizzazione di volontariato ha già cominciato a riempire i freezer dell’ospedale: la donazione di Berrettini servirà a coprire tutto il fabbisogno di gelato del 2023. A causa della mucosite orale, un effetto collaterale delle terapie anticancro, i bambini in cura hanno spesso una forte irritazione delle pareti della bocca, per cui l’unico cibo sopportabile è proprio il gelato. Il freddo limita infatti l’assorbimento del farmaco in queste aree.

Atleti al tuo fianco e l’amministrazione comunale hanno ribattezzato il gesto solidale di Matteo Berrettini come l’ace più bello. Ogni anno l’Arop segue 150 pazienti giovanissimi (fino ai 18 anni) affetti da leucemie e linfomi. Il reparto è ormai un punto di riferimento nell’intera Emilia-Romagna e nelle regioni limitrofe. I numeri parlano chiaro: l’80% di bambini ed adolescenti guarisce e all’uscita dall’ospedale riesce ad avere una vita normale.

Sono tantissimi gli atleti che hanno già aderito al progetto. Da glorie del tennis come Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli a campioni di sci, ciclismo e scherma quali Kristian Ghedina, Gianni Bugno ed Elisa Di Francisca. Alla missione si sono uniti – tra gli altri – il mezzofondista Yeman Crippa, la tuffatrice Francesca Dallapé, gli ex calciatori Lele Adani, Massimo Ambrosini, Gianluca Zambrotta, Nicolas Burdisso, i gemelli Antonio ed Emanuele Filippini.

A Berrettini è arrivato, via social, il ringraziamento per il suo gesto da parte del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. “Un dono per le bimbe e bimbi che soffrono di mucosite a causa delle terapie a cui sono sottoposti e che quindi possono mangiare solo determinati cibi. Un bel gesto di generosità per i piccoli pazienti: grazie Matteo!”, scrive Sadegholvaad.

Sempre sui social, arriva la testimonianza di una ex paziente che è stata in cura a Rimini. “Ricordo bene la sensazione di aprire quel cassetto e scegliere il gusto che ci piaceva! Era agosto e tutto sembrava essersi fermato in quella stanza… Ma il piacere di un gelato faceva assumere alla giornata un colore diverso. Grazie a chi ha donato”, si legge nel post.

