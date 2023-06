L’imprenditore Riccardo Guarnieri, friulano con ben 36 anni di servizio nel settore sicurezza, offre un servizio di bodyguard completamente gratuito. L’iniziativa è nata dopo il terribile omicidio di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago ed è rivolta a tutte le donne. Vediamo come funziona.

Bodyguard gratis a tutte le donne: l’iniziativa

L’omicidio di Giulia Tramontano e del bimbo che portava in grembo ad opera dell’uomo che diceva di amarla, tale Alessandro Impignatello, ha scosso l’opinione pubblica. Nel 2023, purtroppo, ci sono ancora soggetti di sesso maschile che credono di poter imporre il loro dominio alle persone che hanno accanto. Stiamo parlando di personalità complesse, che difficilmente si lasciano identificare da quanti li osservano da fuori. Soltanto le partner, finito il periodo idilliaco dei primi tempi, si rendono conto di aver scelto di dividere la vita con un mostro. A questo punto, però, le donne sono completamente soggiogate dal manipolatore. Uscirne è difficile e spesso il cosiddetto “ultimo appuntamento” si trasforma in una tragedia.

E’ per questo che l’imprenditore friulano Riccardo Giarnieri ha pensato di offrire un servizio di bodyguard completamente gratuito alle donne che sono in difficoltà. L’uomo, responsabile coordinamento per la società Cmp life and security, ha annunciato l’iniziativa su Facebook: “Siamo disponibili a effettuare un servizio gratuito per un ‘ultimo appuntamento’, ‘incontro chiarificatore’, ‘vediamoci un’ultima volta’. Offriamo i servizi di tutti i ragazzi della società gratuitamente per accompagnarvi a uno qualsiasi di questi incontri. Non vergognatevi, non esitate: meglio tornare a casa con uno di noi che vi accompagna piuttosto che in una bara“.

Bodyguard gratuiti per le donne: come richiedere il servizio

Guarnieri, contattato da Storie degli altri, ha dichiarato: “Dopo quello che è successo a Giulia Tramontano ero arrabbiato, volevo fare qualcosa per cercare di evitare queste tragedie. Così tra i colleghi ho raccolto circa duecento uomini. Offriamo un servizio di guardia del corpo per le donne. Siamo tutti disponibili ad accompagnarle ai classici ultimi appuntamenti, o incontri per chiarire con altri uomini, che spesso risultano fatali. Ovviamente è tutto gratuito e possiamo andare ovunque, a qualsiasi ora. (…) Pensavo da tempo a come sensibilizzare la popolazione sulla violenza di genere: è il momento di finirla. Gli uomini devono capire che le donne non si toccano, e loro devono poter decidere se e quando interrompere una storia“. Per richiedere il servizio gratuito di bodyguard, che non presenta vincoli di orario o di date, le donne non devono fare altro che contattare Riccardo.

